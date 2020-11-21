https://ria.ru/20201121/bayden-1585636698.html

WSJ: команда Байдена не получает полной поддержки для защиты от кибератак

WSJ: команда Байдена не получает полной поддержки для защиты от кибератак

Команда Джо Байдена, избранного, по предварительным данным, президентом США, не имеет полной поддержки федерального правительства в области кибербезопасности в... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T08:50

2020-11-21T08:50

2020-11-21T08:50

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

google

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Команда Джо Байдена, избранного, по предварительным данным, президентом США, не имеет полной поддержки федерального правительства в области кибербезопасности в переходный период, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.Как сообщает издание, федеральное правительство оказывает ограниченную помощь команде Байдена в том, что касается безопасности электронной почты и других средств коммуникации.Такая недостаточная поддержка является, как передает газета, одним из препятствий, с которыми столкнулась команда переходного периода "в результате отказа администрации Трампа признать победу Байдена на выборах и предоставить ресурсы федерального правительства в преддверии его инаугурации через два месяца".Команда переходного периода самостоятельно предприняла шаги для предотвращения взлома. Она работает удаленно, в стандартной платной сети Google, а также использует набор расширенных функций защиты на всех своих учетных записях.По мнению действующих и бывших должностных лиц США и экспертов по безопасности, опора команды переходного периода на собственную защиту киберпространства может сделать ее более уязвимой для кибератак.

https://radiosputnik.ria.ru/20201120/ssha-1585492382.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, google, джо байден, сша, в мире