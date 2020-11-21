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Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201121/bayden-1585636698.html
WSJ: команда Байдена не получает полной поддержки для защиты от кибератак
WSJ: команда Байдена не получает полной поддержки для защиты от кибератак
Команда Джо Байдена, избранного, по предварительным данным, президентом США, не имеет полной поддержки федерального правительства в области кибербезопасности в... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T08:50
2020-11-21T08:50
выборы президента сша — 2020
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сша
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Команда Джо Байдена, избранного, по предварительным данным, президентом США, не имеет полной поддержки федерального правительства в области кибербезопасности в переходный период, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.Как сообщает издание, федеральное правительство оказывает ограниченную помощь команде Байдена в том, что касается безопасности электронной почты и других средств коммуникации.Такая недостаточная поддержка является, как передает газета, одним из препятствий, с которыми столкнулась команда переходного периода "в результате отказа администрации Трампа признать победу Байдена на выборах и предоставить ресурсы федерального правительства в преддверии его инаугурации через два месяца".Команда переходного периода самостоятельно предприняла шаги для предотвращения взлома. Она работает удаленно, в стандартной платной сети Google, а также использует набор расширенных функций защиты на всех своих учетных записях.По мнению действующих и бывших должностных лиц США и экспертов по безопасности, опора команды переходного периода на собственную защиту киберпространства может сделать ее более уязвимой для кибератак.
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дональд трамп, google, джо байден, сша, в мире

WSJ: команда Байдена не получает полной поддержки для защиты от кибератак

08:50 21.11.2020
 
© REUTERS / Kevin LamarqueДжо Байден после брифинга в Уилмингтоне
Джо Байден после брифинга в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© REUTERS / Kevin Lamarque
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Команда Джо Байдена, избранного, по предварительным данным, президентом США, не имеет полной поддержки федерального правительства в области кибербезопасности в переходный период, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Как сообщает издание, федеральное правительство оказывает ограниченную помощь команде Байдена в том, что касается безопасности электронной почты и других средств коммуникации.
Такая недостаточная поддержка является, как передает газета, одним из препятствий, с которыми столкнулась команда переходного периода "в результате отказа администрации Трампа признать победу Байдена на выборах и предоставить ресурсы федерального правительства в преддверии его инаугурации через два месяца".
Команда переходного периода самостоятельно предприняла шаги для предотвращения взлома. Она работает удаленно, в стандартной платной сети Google, а также использует набор расширенных функций защиты на всех своих учетных записях.
По мнению действующих и бывших должностных лиц США и экспертов по безопасности, опора команды переходного периода на собственную защиту киберпространства может сделать ее более уязвимой для кибератак.
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