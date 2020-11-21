https://ria.ru/20201121/avdonina-1585674487.html

Авдонина: профилактика и контроль сдерживают COVID-19 в Татарстане

Авдонина: профилактика и контроль сдерживают COVID-19 в Татарстане

РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T14:52

2020-11-21T14:52

2020-11-21T15:22

республика татарстан

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

республика татарстан (татарстан)

общество

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Татарстан остаётся одним из регионов с наименьшими темпами роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. На 21 ноября в республике зарегистрировано 9625 случаев COVID-19, за последние сутки заболели 69 человек. Выздоровели за весь период 8421 человек, умерли 128 человек. О ситуации в республике и о том, благодаря чему удаётся сдерживать распространение новой коронавирусной инфекции, РИА Новости рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина:- Любовь Геннадьевна, какова ситуация с распространением коронавируса в республике на сегодня?- Ситуация непростая. Взрывного роста заболеваемости нет, но отмечается сезонный подъем заболеваемости острыми вирусными респираторными инфекциями и в том числе – новой коронавирусной инфекцией, поскольку она тоже относится к группе ОРВИ. Этот подъем был ожидаем, он бывает каждый год, но в этом году на него наслоилась и новая коронавирусная инфекция.Темп прироста немного увеличился и на сегодня он составляет 0,7% - это темп прироста к предыдущему дню и недельный. В октябре этот показатель был 0,6%, в сентябре – 0,5%. Но это плавный рост, не взрывной, он ожидаемый. В структуре форм заболеваемости не произошло существенных изменений: бессимптомная форма по-прежнему составляет 14%, 18% - пневмония, 69% - ОРВИ. В этой части мы видим только прирост общего количества случаев.В дальнейшем все будет зависеть от соблюдения всеми нами мер профилактики. На этих цифрах, я думаю, мы продержимся, скорее всего, до середины декабря, а там уже посмотрим, как будет развиваться ситуация и будут ли эффективны те меры, которые действуют сегодня. Пока мы видим, что они эффективны.- Стоит ли опасаться взрывного роста заболеваемости в республике в предстоящие месяцы? - Взрывного роста заболеваемости на сегодня нет, и с соблюдением всех необходимых мер профилактики мы его не ожидаем. Ситуация может осложниться в том случае, если вдруг на каком-то объекте, в каком-то коллективе будет групповая заболеваемость. Поэтому все меры, которые необходимо соблюдать в трудовых коллективах, которые должны организовать работодатели, должны соблюдаться безусловно. Именно организованным коллективам нами уделяется наибольшее внимание, поскольку мы понимаем, что если будет занос инфекции, заболеваемость увеличится в несколько раз. Существующие сегодня меры – ограничительные, профилактические – достаточны. Важно их соблюдать. Если будет необходимость введения каких-то дополнительных ограничительных мер, они будут касаться локально именно того коллектива, где будет неблагополучная ситуация. То есть, 2-3 случая, и на этот коллектив будут накладываться дополнительные ограничительные мероприятия. - Были ли такие массовые случаи заболевания коронавирусом в последние месяцы?- Нет. У нас было четыре крупных очага новой коронавирусной инфекции в апреле, на первом этапе ее распространения. Тогда мы ещё не знали, что это за инфекция, некоторые вообще отрицали её, меры профилактики не соблюдались, были проблемы и с масками в самом начале. Все эти четыре очага были закрыт до начала июня, и с 1 июня у нас групповых очагов (пять и более случаев заболевания в одном коллективе) не зарегистрировано. Меры, которые введены и нами контролируются, позволяют сдерживать ситуацию и количество случаев заболевания в одном коллективе ограничивается максимум двумя-тремя. - Какие требования вы предъявляете к работодателям?- Во-первых, должны быть чётко организованы утренние фильтры. Это термометрия на входе, опросы сотрудников более узкого коллектива в течение дня. При первых симптомах заболевания у кого-то из сотрудников лучше сразу же отправить его домой до консультации врача.Во-вторых, обязательное обеззараживание воздуха. Если это кабинет, в котором сидят 7-8 человек и более, обязательно нужно поставить бактерицидный облучатель. Если это невозможно, то мы рекомендуем проветривать помещение каждые два часа. В-третьих, это, конечно, обязательное ношение масок. Маска сейчас – это наша новая нормальность, она должна быть с нами всегда, не только в коллективе на работе, но и там, где невозможно соблюсти дистанцию – в транспорте, во всех объектах сферы услуг, в магазинах. И важно, чтобы маска правильно носилась – одноразовую маску нужно менять каждые два часа. В-четвёртых, обработка рук антисептиками. Антисептики должны быть на входе в каждом объекте, в общественных местах, в туалетах. При этом обязательное требование, чтобы в составе антисептика было не менее 70% спирта. Конечно, мытьё рук с мылом.В целом мы рекомендуем всем здоровый образ жизни и, если возможно, приём препаратов, которые повышают иммунитет. Обязательно рекомендуем орошение носа – в носу должна быть всегда влажная среда. Если есть возможность дойти до работы пешком, можно исключить пользование общественным транспортом и прогуляться. Также рекомендуем в целом больше бывать на свежем воздухе, где инфекция не передаётся. Ну, и конечно, соблюдать дистанцию.- Это все и позволяет Татарстану оставаться в числе регионов с наиболее низкими темпами роста заболеваемости COVID-19? Какой ещё секрет есть?- Все-таки контроль. Мы видели, что летом, когда послабление пошло, люди стали меньше носить маски. Более жесткий контроль дал свои результаты, сейчас в транспорте, например, 98-99% людей в масках. Конечно, нарушения встречаются и в объектах торговли, общественного питания, транспорте. Например, кондукторы у нас не все ещё приучились носить маски, а для них мы рекомендуем носить и перчатки, поскольку они работают с деньгами. И ещё - мы до последнего не отменяли ограничения. Некоторые регионы очень рано отменили все ограничения. Мы с марта до сих пор не открывали ночные клубы, дискотеки, кальянные. Понятно, что есть факты, когда кто-то работает нелегально, но мы оперативно реагируем на них и передаём информацию в МВД. Массовые мероприятия в республике до последнего времени не проводились, и сейчас мы их свели до минимума, проводятся только официальные спортивные, культурные мероприятия при нашем жестком контроле и с мерами профилактики. Мы не отпускали полную заполняемость залов, она у нас сразу шла 50%, потом разрешили 70%, сейчас опять до 50% снизили. Это тоже сыграло свою роль, потому что это разобщение, разрыв контактов. И это дополнительно дисциплинирует, что тоже влияет на заболеваемость.- Когда заболеваемость новой коронавирусной инфекцией может пойти на спад?- До она нуля не сойдёт никогда. Она к нам пришла, встроилась в систему острых респираторных вирусных инфекций, и мы с ней будем теперь жить. Вполне возможно, через год это будет обычная сезонная инфекция, классические коронавирусы с нами живут уже давно. Так было, например, со "свиным гриппом", который пришёл в 2009 году: первое время мы видели и рост заболеваемости, и тяжелые случаи. Потом постепенно он встроился в систему гриппа, и на сегодня это обычная сезонная инфекция, есть вакцина. Против коронавирусной инфекции две вакцины сейчас уже заканчивают финальные клинические испытания. Все-таки с учётом и мер профилактики, и вакцинации, которая будет, мы уже смело можем ждать значительного снижения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Но этот год мы ещё будем жить в таком напряженном режиме, будем держаться примерно на сегодняшних цифрах, но взрывного роста не будет при соблюдении всех мер профилактики.

https://ria.ru/20201121/zaraznost-1585636504.html

россия

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика татарстан (татарстан), общество