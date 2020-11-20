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NASA опубликовало звукозапись с летящего к Марсу аппарата по поиску жизни
NASA опубликовало звукозапись с летящего к Марсу аппарата по поиску жизни
На сайте NASA опубликовали аудио с одного из микрофонов, установленных на борту марсохода Perseverance во время полету к Марсу. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T16:57
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. На сайте NASA опубликовали аудио с одного из микрофонов, установленных на борту марсохода Perseverance во время полету к Марсу.Аудио было сделано 19 ноября во время проверки системы камер и микрофона. Как отмечается на сайте Лаборатории реактивного движения NASA, на аудио слышны вибрации, которые исходят от жидкостного насоса для отвода тепла марсохода.Помпа, установленная на задней части правого борта Perseverance, является частью тепловой системы, которая помогает поддерживать рабочие температуры компонентов ровера даже в самые холодные зимние ночи.Прибытие исследовательского ровера на орбиту Красной планеты запланировано на 18 февраля 2021 года. Он оснащен научными инструментами, а также доставит вертолет, который совершит полет над поверхностью планеты. Главной задачей Perseverance станет поиск следов жизни на Марсе: для этого он будет собирать образцы грунта, которые прибудут на Землю не ранее 2031 года.
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земля, марс, космос - риа наука, наса

NASA опубликовало звукозапись с летящего к Марсу аппарата по поиску жизни

16:57 20.11.2020
 
© NASA / JPL-CaltechМарсоход Perseverance
Марсоход Perseverance - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© NASA / JPL-Caltech
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. На сайте NASA опубликовали аудио с одного из микрофонов, установленных на борту марсохода Perseverance во время полету к Марсу.
Аудио было сделано 19 ноября во время проверки системы камер и микрофона.
Как отмечается на сайте Лаборатории реактивного движения NASA, на аудио слышны вибрации, которые исходят от жидкостного насоса для отвода тепла марсохода.
Помпа, установленная на задней части правого борта Perseverance, является частью тепловой системы, которая помогает поддерживать рабочие температуры компонентов ровера даже в самые холодные зимние ночи.
Прибытие исследовательского ровера на орбиту Красной планеты запланировано на 18 февраля 2021 года. Он оснащен научными инструментами, а также доставит вертолет, который совершит полет над поверхностью планеты. Главной задачей Perseverance станет поиск следов жизни на Марсе: для этого он будет собирать образцы грунта, которые прибудут на Землю не ранее 2031 года.
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