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Задержанный в Тбилиси мужчина удерживал 17 заложников
Задержанный в Тбилиси мужчина удерживал 17 заложников
МВД Грузии после завершения спецоперации по задержанию захватчика в микрофинансовой организации в Тбилиси сообщило, что заложников было не 9, а 17. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T23:16
2020-11-20T23:16
2020-11-20T23:16
захват заложников в тбилиси
мвд грузии
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ТБИЛИСИ, 20 ноя - РИА Новости. МВД Грузии после завершения спецоперации по задержанию захватчика в микрофинансовой организации в Тбилиси сообщило, что заложников было не 9, а 17.Ранее МВД сообщало, что вооруженный мужчина ворвался в здание организации и взял в заложники 9 человек. Спустя несколько часов захватчик был задержан, а заложники освобождены.По данным МВД, в результате инцидента никто не пострадал.
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Место захвата заложников в Тбилиси оцеплено полицией
Место захвата заложников в Тбилиси оцеплено полицией
2020-11-20T23:16
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РИА Новости
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захват заложников в тбилиси, мвд грузии, тбилиси, грузия, в мире