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Задержанный в Тбилиси мужчина удерживал 17 заложников

Задержанный в Тбилиси мужчина удерживал 17 заложников

МВД Грузии после завершения спецоперации по задержанию захватчика в микрофинансовой организации в Тбилиси сообщило, что заложников было не 9, а 17. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T23:16

2020-11-20T23:16

2020-11-20T23:16

захват заложников в тбилиси

мвд грузии

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в мире

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ТБИЛИСИ, 20 ноя - РИА Новости. МВД Грузии после завершения спецоперации по задержанию захватчика в микрофинансовой организации в Тбилиси сообщило, что заложников было не 9, а 17.Ранее МВД сообщало, что вооруженный мужчина ворвался в здание организации и взял в заложники 9 человек. Спустя несколько часов захватчик был задержан, а заложники освобождены.По данным МВД, в результате инцидента никто не пострадал.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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