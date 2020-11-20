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Полиция задержала захватившего заложников в Тбилиси
Полиция задержала захватившего заложников в Тбилиси
Силовики задержали мужчину, захватившего заложников в микрофинансовой организации в Тбилиси, сообщил глава патрульной полиции Важа Сирадзе. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T19:16
2020-11-20T19:16
2020-11-20T23:21
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ТБИЛИСИ, 20 ноя — РИА Новости. Силовики задержали мужчину, захватившего заложников в микрофинансовой организации в Тбилиси, сообщил глава патрульной полиции Важа Сирадзе.По словам Сирадзе, следственные действия продолжаются.Позднее в ведомстве уточнили, что задержанный — некий Л.З. 1989 года рождения, он захватил 17 заложников, а не девять, как сообщалось ранее.Во второй половине дня в пятницу вооруженный мужчина ворвался в филиал микрофинансовой организации на проспекте Церетели в Тбилиси и взял находившихся там людей в заложники. Он выложил в интернет свои требования, среди которых было снижение кредитных ставок и цен на лекарства. Полиция запретила СМИ транслировать запись целиком.Переговоры продолжались несколько часов.По данным некоторых СМИ, мужчина был нетрезв.Уголовные дела открыли по статьям "Разбой" и "Незаконное ношение оружия".
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захват заложников в тбилиси, тбилиси, грузия, в мире
ТБИЛИСИ, 20 ноя — РИА Новости.
Силовики задержали мужчину, захватившего заложников в микрофинансовой организации в Тбилиси
, сообщил глава патрульной полиции Важа Сирадзе.
"Мероприятие завершилось успешно. <...> Все заложники освобождены, вооруженный захватчик задержан", — добавил он.
По словам Сирадзе, следственные действия продолжаются.
Позднее в ведомстве уточнили, что задержанный — некий Л.З. 1989 года рождения, он захватил 17 заложников, а не девять, как сообщалось ранее.
Во второй половине дня в пятницу вооруженный мужчина ворвался в филиал микрофинансовой организации на проспекте Церетели в Тбилиси и взял находившихся там людей в заложники. Он выложил в интернет свои требования, среди которых было снижение кредитных ставок и цен на лекарства. Полиция запретила СМИ транслировать запись целиком.
Переговоры продолжались несколько часов.
По данным некоторых СМИ, мужчина был нетрезв.
Уголовные дела открыли по статьям "Разбой" и "Незаконное ношение оружия".