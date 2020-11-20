https://ria.ru/20201120/zalozhniki-1585596690.html

Полиция задержала захватившего заложников в Тбилиси

Полиция задержала захватившего заложников в Тбилиси

Силовики задержали мужчину, захватившего заложников в микрофинансовой организации в Тбилиси, сообщил глава патрульной полиции Важа Сирадзе. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T19:16

2020-11-20T19:16

2020-11-20T23:21

захват заложников в тбилиси

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ТБИЛИСИ, 20 ноя — РИА Новости. Силовики задержали мужчину, захватившего заложников в микрофинансовой организации в Тбилиси, сообщил глава патрульной полиции Важа Сирадзе.По словам Сирадзе, следственные действия продолжаются.Позднее в ведомстве уточнили, что задержанный — некий Л.З. 1989 года рождения, он захватил 17 заложников, а не девять, как сообщалось ранее.Во второй половине дня в пятницу вооруженный мужчина ворвался в филиал микрофинансовой организации на проспекте Церетели в Тбилиси и взял находившихся там людей в заложники. Он выложил в интернет свои требования, среди которых было снижение кредитных ставок и цен на лекарства. Полиция запретила СМИ транслировать запись целиком.Переговоры продолжались несколько часов.По данным некоторых СМИ, мужчина был нетрезв.Уголовные дела открыли по статьям "Разбой" и "Незаконное ношение оружия".

https://ria.ru/20201120/zalozhniki-1585592385.html

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захват заложников в тбилиси, тбилиси, грузия, в мире