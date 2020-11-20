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В Тбилиси освободили шесть заложников
В Тбилиси освободили шесть заложников
Вооруженный захватчик здания микрофинансовой организации в Тбилиси освободил шестерых из девяти заложников, передает телекомпания "Рустави 2". РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T18:55
2020-11-20T18:55
2020-11-20T19:03
захват заложников в тбилиси
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 20 ноя - РИА Новости. Вооруженный захватчик здания микрофинансовой организации в Тбилиси освободил шестерых из девяти заложников, передает телекомпания "Рустави 2".Ранее МВД Грузии сообщило, что вооруженный мужчина взял в заложники девять человек в здании микрофинансовой организации в Тбилиси. В специальном видеообращении он заявил, что требует понижения банковских процентов, снижения цен на медикаменты и запрета азартных игр."Шесть заложников из девяти уже освобождены. В результате переговоров с захватчиком часть заложников поэтапно покинули здание", - говорится в сообщении.
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Кадры с места захвата заложников в Тбилиси
В Тбилиси неизвестный мужчина взял в заложники несколько человек в здании микрофинансовой организации на проспекте Церетели.
2020-11-20T18:55
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РИА Новости
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