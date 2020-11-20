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В Тбилиси освободили шесть заложников

В Тбилиси освободили шесть заложников

Вооруженный захватчик здания микрофинансовой организации в Тбилиси освободил шестерых из девяти заложников, передает телекомпания "Рустави 2". РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T18:55

2020-11-20T18:55

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захват заложников в тбилиси

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ТБИЛИСИ, 20 ноя - РИА Новости. Вооруженный захватчик здания микрофинансовой организации в Тбилиси освободил шестерых из девяти заложников, передает телекомпания "Рустави 2".Ранее МВД Грузии сообщило, что вооруженный мужчина взял в заложники девять человек в здании микрофинансовой организации в Тбилиси. В специальном видеообращении он заявил, что требует понижения банковских процентов, снижения цен на медикаменты и запрета азартных игр."Шесть заложников из девяти уже освобождены. В результате переговоров с захватчиком часть заложников поэтапно покинули здание", - говорится в сообщении.

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Кадры с места захвата заложников в Тбилиси В Тбилиси неизвестный мужчина взял в заложники несколько человек в здании микрофинансовой организации на проспекте Церетели. 2020-11-20T18:55 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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