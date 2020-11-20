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Очевидцы рассказали подробности захвата заложников в Тбилиси

Очевидцы рассказали подробности захвата заложников в Тбилиси

Очевидцы возле места захвата заложников в здании микрофинансовой организации в Тбилиси сообщают, что нападающих было пять, все они были с гранатами, передает... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T16:39

2020-11-20T16:39

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захват заложников в тбилиси

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ТБИЛИСИ, 20 ноя - РИА Новости. Очевидцы возле места захвата заложников в здании микрофинансовой организации в Тбилиси сообщают, что нападающих было пять, все они были с гранатами, передает телекомпания "Рустави 2"."Некоторые люди заметили, что в здание ворвались пять человек с гранатами, а двоих заложников уже отпустили", - заявила очевидец в эфире ТВ.МВД Грузии пока не комментировало ситуацию.

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Кадры с места захвата заложников в Тбилиси В Тбилиси неизвестный мужчина взял в заложники несколько человек в здании микрофинансовой организации на проспекте Церетели. 2020-11-20T16:39 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

захват заложников в тбилиси, тбилиси, грузия, в мире