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В России за сутки выписали более 24 тысяч человек после COVID-19
В России за сутки выписали более 24 тысяч человек после COVID-19
За сутки в России выписаны 24 758 человек после лечения от COVID-19, за все время - 1 551 414, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T11:03
2020-11-20T11:03
2020-11-20T11:03
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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здоровье - общество
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. За сутки в России выписаны 24 758 человек после лечения от COVID-19, за все время - 1 551 414, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 24 758 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 1 551 414", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество