Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201120/vylechivshiesya-1585474012.html
В России за сутки выписали более 24 тысяч человек после COVID-19
В России за сутки выписали более 24 тысяч человек после COVID-19
За сутки в России выписаны 24 758 человек после лечения от COVID-19, за все время - 1 551 414, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T11:03
2020-11-20T11:03
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585198395_0:136:3043:1847_1400x0_80_0_0_9bf1f9531bde2daf9cb0c54faa26ee3a.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. За сутки в России выписаны 24 758 человек после лечения от COVID-19, за все время - 1 551 414, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 24 758 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 1 551 414", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585198395_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_00ce0fd70b0139129ab5cde4824a4a6d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество

В России за сутки выписали более 24 тысяч человек после COVID-19

11:03 20.11.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациент в отделении интенсивной терапии ковид-госпиталя
Медицинские работники и пациент в отделении интенсивной терапии ковид-госпиталя - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. За сутки в России выписаны 24 758 человек после лечения от COVID-19, за все время - 1 551 414, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 24 758 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 1 551 414", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:43Пашаев отреагировал на возбуждение дел против свидетелей по делу Ефремова
18:42Путин рассказал о взаимодействии с коллегами в Ереване и Баку
18:41Путин назвал работу миротворцев в Карабахе четкой и слаженной
18:40Алексиевич назвала условие возвращения в Белоруссию
18:37Путин отметил значение урегулирования конфликта в Карабахе для России
18:36Участника "Нового величия" Павла Ребровского перевели в обычную камеру
18:35Санду озвучила позицию по Крыму
18:33Вильфанд рассказал, сколько снега выпадет в Подмосковье
18:31Белорусская оппозиция опровергла сообщение о создании новой структуры
18:22МИД Германии призвал Лукашенко уважать народ Белоруссии
18:19МЧС передало Азербайджану список пропавших во время конфликта в Карабахе
18:19В АТЭС призвали отказаться от торговых мер вне рамок ВТО из-за COVID-19
18:07Директор ВОЗ рассказал о ситуации с коронавирусом в мире
18:04Источник сообщил о создании партии двоюродным племянником Путина
17:59Азербайджан направил России ходатайство по делу журналиста Семена Пегова
17:55Взрыв автомобиля милиционера в Гродно признали терактом
17:54Трамп в закрытом режиме выступил на виртуальном саммите АТЭС
17:51Правнуки подарили открытку королевской чете на 73-ю годовщину свадьбы
17:50Захвативший заложников в Тбилиси выдвинул требования
17:46МЧС планирует увеличить группировку в Карабахе
Лента новостейМолния