https://ria.ru/20201120/vylechivshiesya-1585474012.html

В России за сутки выписали более 24 тысяч человек после COVID-19

В России за сутки выписали более 24 тысяч человек после COVID-19

За сутки в России выписаны 24 758 человек после лечения от COVID-19, за все время - 1 551 414, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T11:03

2020-11-20T11:03

2020-11-20T11:03

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. За сутки в России выписаны 24 758 человек после лечения от COVID-19, за все время - 1 551 414, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 24 758 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 1 551 414", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество