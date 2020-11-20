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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
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СМИ: судья в Аризоне отверг иск республиканцев о проверке голосов
СМИ: судья в Аризоне отверг иск республиканцев о проверке голосов
Судья в штате Аризона отверг иск Республиканской партии о проверке голосов на президентских выборах, сообщает газета Hill. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T03:08
2020-11-20T03:08
выборы президента сша — 2020
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джо байден
аризона
сша
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Судья в штате Аризона отверг иск Республиканской партии о проверке голосов на президентских выборах, сообщает газета Hill.Иск республиканцев касался округа Марикопа, где проживает большая часть населения Аризоны. Сторонники действующего президента Дональда Трампа были недовольны, что жителям округа было разрешено голосовать на любом избирательном участке, что нарушало законодательство штата.Планируется, что власти округа объявят об официальной сертификации итогов голосования уже в пятницу.Согласно СМИ, после подсчета 100% голосов кандидат от демократов Джо Байден выигрывает в Аризоне у Трампа более 10 тысяч голосов – около 0,3%.Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде. Юристы Трампа подали ряд исков в суды с целью потребовать приостановки или пересчета голосов, а также расследовать предполагаемые нарушения в ряде штатов.
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дональд трамп, джо байден, аризона, сша, в мире

СМИ: судья в Аризоне отверг иск республиканцев о проверке голосов

03:08 20.11.2020
 
© AP Photo / Charlie RiedelЖенщина голосует на выборах президента США
Женщина голосует на выборах президента США - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© AP Photo / Charlie Riedel
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Судья в штате Аризона отверг иск Республиканской партии о проверке голосов на президентских выборах, сообщает газета Hill.
Иск республиканцев касался округа Марикопа, где проживает большая часть населения Аризоны. Сторонники действующего президента Дональда Трампа были недовольны, что жителям округа было разрешено голосовать на любом избирательном участке, что нарушало законодательство штата.
Планируется, что власти округа объявят об официальной сертификации итогов голосования уже в пятницу.
Согласно СМИ, после подсчета 100% голосов кандидат от демократов Джо Байден выигрывает в Аризоне у Трампа более 10 тысяч голосов – около 0,3%.
Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде. Юристы Трампа подали ряд исков в суды с целью потребовать приостановки или пересчета голосов, а также расследовать предполагаемые нарушения в ряде штатов.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденАризонаСШАВ мире
 
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