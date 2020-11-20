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СМИ: судья в Аризоне отверг иск республиканцев о проверке голосов

СМИ: судья в Аризоне отверг иск республиканцев о проверке голосов

Судья в штате Аризона отверг иск Республиканской партии о проверке голосов на президентских выборах, сообщает газета Hill. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T03:08

2020-11-20T03:08

2020-11-20T03:08

выборы президента сша — 2020

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джо байден

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Судья в штате Аризона отверг иск Республиканской партии о проверке голосов на президентских выборах, сообщает газета Hill.Иск республиканцев касался округа Марикопа, где проживает большая часть населения Аризоны. Сторонники действующего президента Дональда Трампа были недовольны, что жителям округа было разрешено голосовать на любом избирательном участке, что нарушало законодательство штата.Планируется, что власти округа объявят об официальной сертификации итогов голосования уже в пятницу.Согласно СМИ, после подсчета 100% голосов кандидат от демократов Джо Байден выигрывает в Аризоне у Трампа более 10 тысяч голосов – около 0,3%.Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде. Юристы Трампа подали ряд исков в суды с целью потребовать приостановки или пересчета голосов, а также расследовать предполагаемые нарушения в ряде штатов.

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, аризона, сша, в мире