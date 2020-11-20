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Байден считает нежелание Трампа признавать поражение безответственным

Байден считает нежелание Трампа признавать поражение безответственным

Демократ Джо Байден считает нежелание президента США Дональда Трампа признавать поражение на выборах совершенно безответственным. РИА Новости, 20.11.2020

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выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА новости. Демократ Джо Байден считает нежелание президента США Дональда Трампа признавать поражение на выборах совершенно безответственным.Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

сша

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире