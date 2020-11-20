Байден считает нежелание Трампа признавать поражение безответственным
© AP Photo / Andrew HarnikКандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что Байден победил на выборах в США
© AP Photo / Andrew Harnik
ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА новости. Демократ Джо Байден считает нежелание президента США Дональда Трампа признавать поражение на выборах совершенно безответственным.
"Я думаю, что мы являемся свидетелями невероятной безответственности. Невероятно пагубные послания посылаются всему миру о том, как функционирует демократия. Я просто думаю, что это совершенно безответственно", - сказал он во время пресс-конференции.
Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.