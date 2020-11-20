https://ria.ru/20201120/volodin-1585462314.html

Володин назвал решения Нюрнбергского трибунала незыблемыми

Володин назвал решения Нюрнбергского трибунала незыблемыми

Решения Нюрнбергского трибунала незыблемы, никто и ничто не может оправдать преступления нацизма, несмотря на попытки ряда западных политиков пересмотреть... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T10:02

2020-11-20T10:02

2020-11-20T10:02

госдума рф

вячеслав володин

германия

нюрнберг

в мире

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Решения Нюрнбергского трибунала незыблемы, никто и ничто не может оправдать преступления нацизма, несмотря на попытки ряда западных политиков пересмотреть причины Второй мировой войны, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.В пятницу отмечается 75 лет с начала заседания Международного трибунала в Нюрнберге, на котором страны антигитлеровской коалиции осудили 24 руководителей нацистской Германии."Сегодня мы видим попытки ряда западных политиков пересмотреть причины Второй мировой войны, поставить под сомнение решающую роль Советского Союза в разгроме нацизма. Открыто действуют силы, заинтересованные в реабилитации нацизма и его идеологов. Никто и ничто не может оправдать преступления нацизма. Решения Нюрнбергского трибунала незыблемы, не имеют срока давности. Оберегают наш мир", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы.Нюрнбергский процесс начался 20 ноября 1945 года и закончился 1 октября 1946 года. Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии. Все 403 заседания суда были открытыми. Его работу широко освещала мировая пресса, велась прямая радиотрансляция. Из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности 12 подсудимых были приговорены к смертной казни через повешение. Остальным предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме.

https://ria.ru/20201120/nyurnberg-1585458127.html

германия

нюрнберг

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госдума рф, вячеслав володин, германия, нюрнберг, в мире