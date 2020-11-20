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Тверская область
https://ria.ru/20201120/verkhnevolzhe-1585589419.html
Верхневолжье стало победителем нацпремии "Формула движения"
Верхневолжье стало победителем нацпремии "Формула движения"
Новая транспортная модель "Транспорт Верхневолжья" стала победителем премии "Формула Движения" в номинации "Лучшее решение в области в области пассажирского... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T18:44
2020-11-20T18:44
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 20 ноя – РИА Новости. Новая транспортная модель "Транспорт Верхневолжья" стала победителем премии "Формула Движения" в номинации "Лучшее решение в области в области пассажирского транспорта", сообщает пресс-служба правительства Тверской области. Национальная премия за достижения в области транспорта и транспортной инфраструктуры "Формула движения" учреждена в 2014 году Общественным Советом Минтранса России, она проводится в этом году в седьмой раз.Пресс-службы напоминает, что в Тверской области общественный транспорт в рамках новой модели начал курсировать с 3 февраля этого года. Переход на новую модель позволил перевести весь общественный транспорт на регулируемый тариф, ввести безлимитный проезд для пассажиров льготной категории, существенно повысить уровень комфорта и безопасности. Теперь автобусы курсируют по чёткому расписанию, пассажирам доступно разнообразное тарифное "меню", которое позволяет экономить на проезде до 30%, также действуют специальные карты для школьников. Сформированы современные способы оплаты проезда – с помощью QR-кода и мобильного приложения "Волга"."Запуск новой модели пассажирских перевозок — это важное событие, переход на совершенно другой уровень транспортного обслуживания, повышение привлекательности нашего региона для жизни", – считает губернатор области Игорь Руденя.Пресс-служба отмечает, что новая транспортная модель Твери и Калининского района была реализована при поддержке ВЭБ.РФ, АО "Трансмашхолдинг", правительства Тверской области и "Группа Газ".На данный момент обновлены 85 маршрутов, на которых теперь курсируют более 470 низкопольных автобусов экологического стандарта "Евро-5", оснащенные современным навигационным оборудованием, устройствами бесконтактной оплаты проезда, системами климат-контроля, оформленные в едином стиле.
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игорь руденя

Верхневолжье стало победителем нацпремии "Формула движения"

18:44 20.11.2020
 
© Depositphotos / BestPhotoStudioВид на город Тверь
Вид на город Тверь - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© Depositphotos / BestPhotoStudio
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ТВЕРЬ, 20 ноя – РИА Новости. Новая транспортная модель "Транспорт Верхневолжья" стала победителем премии "Формула Движения" в номинации "Лучшее решение в области в области пассажирского транспорта", сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Национальная премия за достижения в области транспорта и транспортной инфраструктуры "Формула движения" учреждена в 2014 году Общественным Советом Минтранса России, она проводится в этом году в седьмой раз.
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Пресс-службы напоминает, что в Тверской области общественный транспорт в рамках новой модели начал курсировать с 3 февраля этого года. Переход на новую модель позволил перевести весь общественный транспорт на регулируемый тариф, ввести безлимитный проезд для пассажиров льготной категории, существенно повысить уровень комфорта и безопасности. Теперь автобусы курсируют по чёткому расписанию, пассажирам доступно разнообразное тарифное "меню", которое позволяет экономить на проезде до 30%, также действуют специальные карты для школьников. Сформированы современные способы оплаты проезда – с помощью QR-кода и мобильного приложения "Волга".
"Запуск новой модели пассажирских перевозок — это важное событие, переход на совершенно другой уровень транспортного обслуживания, повышение привлекательности нашего региона для жизни", – считает губернатор области Игорь Руденя.
Пресс-служба отмечает, что новая транспортная модель Твери и Калининского района была реализована при поддержке ВЭБ.РФ, АО "Трансмашхолдинг", правительства Тверской области и "Группа Газ".
На данный момент обновлены 85 маршрутов, на которых теперь курсируют более 470 низкопольных автобусов экологического стандарта "Евро-5", оснащенные современным навигационным оборудованием, устройствами бесконтактной оплаты проезда, системами климат-контроля, оформленные в едином стиле.
 
Тверская областьИгорь Руденя
 
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