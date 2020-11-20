https://ria.ru/20201120/verkhnevolzhe-1585482871.html

Руденя: в Верхневолжье отремонтируют семь учреждений здравоохранения

Руденя: в Верхневолжье отремонтируют семь учреждений здравоохранения

До конца года в семи учреждениях здравоохранения Тверской области будет проведен капитальный ремонт, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T11:42

2020-11-20T11:42

2020-11-20T11:42

тверская область

коронавирус в россии

ремонт

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ТВЕРЬ, 20 ноя – РИА Новости. До конца года в семи учреждениях здравоохранения Тверской области будет проведен капитальный ремонт, сообщает пресс-служба областного правительства.На эти цели из регионального бюджета будут выделены почти 30 миллионов рублей.Как отметили в пресс-службе, ремонт будет сделан для установки компьютерных томографов и организации дополнительных коек для лечения больных с коронавирусной инфекцией.По мнению главы региона, приоритетные задачи в здравоохранении Тверской области – ремонт больниц, приобретение современной техники. Это позволит повысить качество оказания медицинской помощи населению.

https://ria.ru/20201118/rudenya-1585148557.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, ремонт