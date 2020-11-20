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Тверская область
https://ria.ru/20201120/verkhnevolzhe-1585482871.html
Руденя: в Верхневолжье отремонтируют семь учреждений здравоохранения
Руденя: в Верхневолжье отремонтируют семь учреждений здравоохранения
До конца года в семи учреждениях здравоохранения Тверской области будет проведен капитальный ремонт, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T11:42
2020-11-20T11:42
тверская область
коронавирус в россии
ремонт
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ТВЕРЬ, 20 ноя – РИА Новости. До конца года в семи учреждениях здравоохранения Тверской области будет проведен капитальный ремонт, сообщает пресс-служба областного правительства.На эти цели из регионального бюджета будут выделены почти 30 миллионов рублей.Как отметили в пресс-службе, ремонт будет сделан для установки компьютерных томографов и организации дополнительных коек для лечения больных с коронавирусной инфекцией.По мнению главы региона, приоритетные задачи в здравоохранении Тверской области – ремонт больниц, приобретение современной техники. Это позволит повысить качество оказания медицинской помощи населению.
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коронавирус в россии, ремонт

Руденя: в Верхневолжье отремонтируют семь учреждений здравоохранения

11:42 20.11.2020
 
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 20 ноя – РИА Новости. До конца года в семи учреждениях здравоохранения Тверской области будет проведен капитальный ремонт, сообщает пресс-служба областного правительства.
На эти цели из регионального бюджета будут выделены почти 30 миллионов рублей.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
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Как отметили в пресс-службе, ремонт будет сделан для установки компьютерных томографов и организации дополнительных коек для лечения больных с коронавирусной инфекцией.
По мнению главы региона, приоритетные задачи в здравоохранении Тверской области – ремонт больниц, приобретение современной техники. Это позволит повысить качество оказания медицинской помощи населению.
 
Тверская областьКоронавирус в РоссииРемонт
 
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