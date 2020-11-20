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Роспотребнадзор рассказал о сроках вакцинации желающих "ЭпиВакКороной"
Роспотребнадзор рассказал о сроках вакцинации желающих "ЭпиВакКороной"
При значительном увеличении производства вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" возможно, что всех желающих привьют в течение следующего года, работы по... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T09:50
2020-11-20T09:50
2020-11-20T09:51
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. При значительном увеличении производства вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" возможно, что всех желающих привьют в течение следующего года, работы по масштабированию технологии производства ведутся, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора."Это возможно при значительном увеличении производства вакцины. В настоящее время проводятся работы, направленные на масштабирование технологии производства",- говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что 13 октября в России была зарегистрирована вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор". Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество