https://ria.ru/20201120/vaktsinatsiya-1585460643.html

Роспотребнадзор рассказал о сроках вакцинации желающих "ЭпиВакКороной"

Роспотребнадзор рассказал о сроках вакцинации желающих "ЭпиВакКороной"

При значительном увеличении производства вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" возможно, что всех желающих привьют в течение следующего года, работы по... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T09:50

2020-11-20T09:50

2020-11-20T09:51

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коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. При значительном увеличении производства вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" возможно, что всех желающих привьют в течение следующего года, работы по масштабированию технологии производства ведутся, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора."Это возможно при значительном увеличении производства вакцины. В настоящее время проводятся работы, направленные на масштабирование технологии производства",- говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что 13 октября в России была зарегистрирована вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор". Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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