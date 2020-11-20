Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201120/vaktsina-1585623533.html
BioNTech и Pfizer подали запрос на регистрацию вакцины от COVID-19 в США
BioNTech и Pfizer подали запрос на регистрацию вакцины от COVID-19 в США
Американский фармацевтический гигант Pfizer и немецкая BioNTech подали в пятницу запрос в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T23:41
2020-11-20T23:41
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
pfizer inc
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584969291_0:67:3072:1795_1400x0_80_0_0_f1bc56690896a618386de26e13cebb8a.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Американский фармацевтический гигант Pfizer и немецкая BioNTech подали в пятницу запрос в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США для получения разрешения на экстренное использование вакцины от COVID-19, сообщает телеканал CNBC.Ожидается, что процесс обработки запроса в FDA займет несколько недель. Как сообщает телеканал, совещание консультативного комитета по проверке вакцины предварительно запланировано на начало декабря. "Некоторые американцы могут получить первую дозу вакцины примерно через месяц", - указывает CNBC.Ранее в пятницу BioNTech и Pfizer сообщили, что уже подали предварительную заявку на процесс рассмотрения регулирующим органам по всему миру, в том числе Австралии, Канады, европейских стран, Японии и Великобритании. Дальнейшие запросы другим регуляторам планируется подать в скором времени.Окончательный анализ данных клинических испытаний вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech показал ее эффективность на уровне 95%. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584969291_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_f1eee20104c6a9d7bd440c3cb9960c59.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, pfizer inc, сша, в мире

BioNTech и Pfizer подали запрос на регистрацию вакцины от COVID-19 в США

23:41 20.11.2020
 
© REUTERS / Carlo AllegriОфис компании Pfizer в Нью-Йорке
Офис компании Pfizer в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© REUTERS / Carlo Allegri
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Американский фармацевтический гигант Pfizer и немецкая BioNTech подали в пятницу запрос в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США для получения разрешения на экстренное использование вакцины от COVID-19, сообщает телеканал CNBC.
Ожидается, что процесс обработки запроса в FDA займет несколько недель. Как сообщает телеканал, совещание консультативного комитета по проверке вакцины предварительно запланировано на начало декабря. "Некоторые американцы могут получить первую дозу вакцины примерно через месяц", - указывает CNBC.
Ранее в пятницу BioNTech и Pfizer сообщили, что уже подали предварительную заявку на процесс рассмотрения регулирующим органам по всему миру, в том числе Австралии, Канады, европейских стран, Японии и Великобритании. Дальнейшие запросы другим регуляторам планируется подать в скором времени.
Окончательный анализ данных клинических испытаний вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech показал ее эффективность на уровне 95%.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Pfizer IncСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:54Пасмурное затишье перед новой снежной атакой ожидает москвичей в субботу
09:46Продюсер раскрыл нелицеприятную для жаловавшихся на COVID артистов правду
09:41В Минске произошло массовое отравление школьников
09:37Путин поздравил россиян с Днем работника налоговых органов
09:34Генпрокуратура Швейцарии завершит расследование "дела Магнитского"
09:26Президент Грузии надеется на формирование многопартийного парламента
09:17Суд в США удовлетворил ходатайство России по делу ЮКОСа
09:09Шойгу проводит встречу с Пашиняном
09:08В Югре три человека погибли при пожаре на птицеферме
09:06В Москве еще 6080 пациентов выздоровели от COVID-19
09:03Россияне смогут сами комплектовать автомобильную аптечку
08:50WSJ: команда Байдена не получает полной поддержки для защиты от кибератак
08:47Назван пик заразности коронавируса
08:40Во Владивостоке перекрыли движение по мосту на остров Русский
08:33Премьер Грузии заявил о необходимости научиться работать с оппозицией
08:18Половина жителей российских мегаполисов готова поменять офис на фриланс
08:15В Улан-Удэ простились с первым президентом Бурятии Леонидом Потаповым
08:09Эксперты выяснили, где самые выгодные цены на хлеб
07:45Стали известны подробности ЧП с машиной, ушедшей под лед в Югре
07:40Евродепутат заявил о необходимости отмены санкций против Москвы
Лента новостейМолния