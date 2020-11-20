https://ria.ru/20201120/vaktsina-1585623533.html
BioNTech и Pfizer подали запрос на регистрацию вакцины от COVID-19 в США
BioNTech и Pfizer подали запрос на регистрацию вакцины от COVID-19 в США
Американский фармацевтический гигант Pfizer и немецкая BioNTech подали в пятницу запрос в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T23:41
2020-11-20T23:41
2020-11-20T23:41
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Американский фармацевтический гигант Pfizer и немецкая BioNTech подали в пятницу запрос в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США для получения разрешения на экстренное использование вакцины от COVID-19, сообщает телеканал CNBC.Ожидается, что процесс обработки запроса в FDA займет несколько недель. Как сообщает телеканал, совещание консультативного комитета по проверке вакцины предварительно запланировано на начало декабря. "Некоторые американцы могут получить первую дозу вакцины примерно через месяц", - указывает CNBC.Ранее в пятницу BioNTech и Pfizer сообщили, что уже подали предварительную заявку на процесс рассмотрения регулирующим органам по всему миру, в том числе Австралии, Канады, европейских стран, Японии и Великобритании. Дальнейшие запросы другим регуляторам планируется подать в скором времени.Окончательный анализ данных клинических испытаний вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech показал ее эффективность на уровне 95%. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html
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коронавирус covid-19, pfizer inc, сша, в мире