https://ria.ru/20201120/vaktsina-1585543559.html

Ученые назвали детскую вакцину, защищающую от COVID-19

Ученые назвали детскую вакцину, защищающую от COVID-19

Ученые обнаружили, что те люди, которым в детстве делали прививку MMR против кори, паротита и краснухи, легче переносят COVID-19. Результаты исследования... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T15:57

2020-11-20T15:57

2020-11-20T15:57

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Ученые обнаружили, что те люди, которым в детстве делали прививку MMR против кори, паротита и краснухи, легче переносят COVID-19. Результаты исследования опубликованы в журнале Американского общества микробиологии mBio.MMR — комбинированная вакцина против кори, эпидемического паротита и краснухи представляет собой смесь ослабленных вирусов трех заболеваний. В России она вводится всем детям дважды — в возрасте одного года и шести лет.Американские ученые совместно с коллегами из Турции изучили связь между антителами, сформированными вакциной MMR, и особенностями протекания COVID-19. В исследовании участвовали 80 человек, перенесших COVID-19, которых разделили на две группы. В группу MMRII объединили 50 граждан США, у которых были обнаружены антитела от вакцины MMR II. В контрольную группу вошли 30 человек, которым не делали в детстве прививку MMR и которые не имели антител после перенесенных кори, эпидемического паротита или краснухи.Вакцина MMR II производства компании Merck содержит штамм кори Edmonston, штамм эпидемического паротита Jeryl Lynn (уровень B) и штамм краснухи Wistar RA 27/3.У тех, кому в свое время была сделана прививка MMR II, ученые обнаружили значительную обратную корреляцию между титрами IgG эпидемического паротита и тяжестью COVID-19. У бессимптомных пациентов эти титры составляли от 134 до 300 условных единиц (УЕ), у больных с легкими симптомами — от 75 до 134 УЕ, с умеренными симптомами — от 32 до 75 УЕ, а у тех, кто был госпитализирован и нуждался в кислороде — ниже 32 УЕ.Отсюда авторы делают выводы, что теоретически вакцина MMR может защитить от осложнений при COVID-19. В то же время, связи между титрами кори или краснухи и тяжестью коронавирусной инфекцией в группе MMR II исследователи не обнаружили.В контрольной группе вообще не было никакой корреляции между уровнем антител к эпидемическому паротиту, кори и краснухе и проявлением COVID-19."Это первое иммунологическое исследование, в котором оценивается взаимосвязь между вакциной MMR II и COVID-19. Статистически значимая обратная корреляция между титрами эпидемического паротита и COVID-19 указывает на наличие взаимосвязи, которая требует дальнейшего исследования, — приводятся в пресс-релизе Американского общества микробиологии слова одного из авторов статьи профессора Дэвида Херли (David Hurley), молекулярного микробиолога из Университета Джорджии. — Вакцина MMR II считается безопасной с очень небольшим количеством побочных эффектов. Если она имеет преимущество в предотвращении заражения и распространения COVID-19, снижении его тяжести, ее надо использовать"."Это также может объяснить, почему у детей гораздо более низкий уровень заболеваемости COVID-19, чем у взрослых, а также гораздо более низкий уровень смертности. Большинству детей сделали первую прививку MMR в возрасте от 12 до 15 месяцев, а вторую — в возрасте от 4 до 6 лет", — отмечает руководитель исследования Джеффри Голда (Jeffrey Gold).По мнению авторов, максимального эффекта иммунной защиты можно достичь, если вводить вакцину двумя порциями с интервалом между ними не менее 28 дней.

https://ria.ru/20201119/koronavirus-1585368942.html

https://ria.ru/20201117/koronavirus-1584965971.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, биология, здоровье, сша