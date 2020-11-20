https://ria.ru/20201120/vaktsina-1585537772.html
BioNTech и Pfizer представят вакцину от COVID-19 властям США
BioNTech и Pfizer представят вакцину от COVID-19 властям США
Американский фармацевтический гигант Pfizer и немецкая BioNTech в пятницу подадут запрос в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T15:23
2020-11-20T15:23
2020-11-20T15:41
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Американский фармацевтический гигант Pfizer и немецкая BioNTech в пятницу подадут запрос в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США для получения разрешения на экстренное использование вакцины от COVID-19, сообщается в пресс-релизе BioNTech."Pfizer Inc. и BioNTech SE объявили, что сегодня подадут запрос в FDA для разрешения на экстренное использование их mRNA-вакцины от SARS-CoV-2", - говорится в заявлении.Таким образом, потенциально вакцина может начать использоваться среди групп риска населения США к середине - концу декабря 2020 года.Кроме того, отмечается, что BioNTech и Pfizer уже подали предварительную заявку на процесс рассмотрения регулирующим органам по всему миру, в том числе Австралии, Канады, европейских стран, Японии и Великобритании. Дальнейшие запросы другим регуляторам планируется подать в скором времени.Окончательный анализ данных клинических испытаний вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech показал ее эффективность на уровне 95%. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, pfizer inc, сша, в мире
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости.
Американский фармацевтический гигант Pfizer и немецкая BioNTech в пятницу подадут запрос в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США
для получения разрешения на экстренное использование вакцины от COVID-19, сообщается в пресс-релизе BioNTech.
"Pfizer Inc
. и BioNTech SE объявили, что сегодня подадут запрос в FDA для разрешения на экстренное использование их mRNA-вакцины от SARS-CoV-2", - говорится в заявлении.
Таким образом, потенциально вакцина может начать использоваться среди групп риска населения США к середине - концу декабря 2020 года.
Кроме того, отмечается, что BioNTech и Pfizer уже подали предварительную заявку на процесс рассмотрения регулирующим органам по всему миру, в том числе Австралии, Канады, европейских стран, Японии и Великобритании. Дальнейшие запросы другим регуляторам планируется подать в скором времени.
Окончательный анализ данных клинических испытаний вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech показал ее эффективность на уровне 95%.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.