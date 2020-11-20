https://ria.ru/20201120/vaktsina-1585457927.html

Роспотребнадзор рассказал о планах по выпуску вакцины "ЭпиВакКорона"

Роспотребнадзор рассказал о планах по выпуску вакцины "ЭпиВакКорона"

Центр "Вектор" до конца года планирует выпустить 50 тысяч доз вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T09:33

2020-11-20T09:33

2020-11-20T09:36

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здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Центр "Вектор" до конца года планирует выпустить 50 тысяч доз вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора."До конца года планируется выпустить 50 тысяч доз вакцины",- говорится в сообщении.На данный момент произведено 15 тысяч доз вакцины, уточнили в пресс-службе.Массово прививать россиян "ЭпиВакКороной" планируется в 2021 году, но небольшие партии вакцины поступят в оборот до конца 2020 года, отметили в пресс-службе.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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