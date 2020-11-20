Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201120/vaktsina-1585442499.html
В ЕС не обсуждали поставки российской вакцины от COVID-19 в Венгрию
В ЕС не обсуждали поставки российской вакцины от COVID-19 в Венгрию
Лидеры стран Евросоюза не обсуждали на прошедшей в четверг видеоконференции поставки российской вакцины от COVID-19 в Венгрию, которая входит в состав ЕС,... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T00:44
2020-11-20T00:44
распространение нового коронавируса
еврокомиссия
евросоюз
венгрия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585416046_0:35:3072:1763_1400x0_80_0_0_f7af084fd0aa96df37e5ec5db9ad1fcf.jpg
БРЮССЕЛЬ, 20 ноя - РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза не обсуждали на прошедшей в четверг видеоконференции поставки российской вакцины от COVID-19 в Венгрию, которая входит в состав ЕС, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после видеосаммита, посвящённого в основном теме коронавируса.Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что страна получила первые образцы российской вакцины "Спутник V" против коронавируса."Эта тема не обсуждалась на этой конференции", - ответила глава ЕК на вопрос о российской вакцине в Венгрии.Еврокомиссия уже заключила несколько контрактов с рядом компаний на покупку будущей вакцины, если та окажется эффективной и безопасной. Российских производителей в их числе нет. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585416046_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_1ab684396dc9f5ee9dc6715d26669718.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
еврокомиссия, евросоюз, венгрия, в мире

В ЕС не обсуждали поставки российской вакцины от COVID-19 в Венгрию

00:44 20.11.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД Венгрии / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина "Спутник V" от коронавируса доставлена в Венгрию для клинических исследований
Российская вакцина Спутник V от коронавируса доставлена в Венгрию для клинических исследований - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД Венгрии
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 20 ноя - РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза не обсуждали на прошедшей в четверг видеоконференции поставки российской вакцины от COVID-19 в Венгрию, которая входит в состав ЕС, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после видеосаммита, посвящённого в основном теме коронавируса.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что страна получила первые образцы российской вакцины "Спутник V" против коронавируса.
"Эта тема не обсуждалась на этой конференции", - ответила глава ЕК на вопрос о российской вакцине в Венгрии.
"Вакцинация - это вопрос безопасности и доверия. И это может быть достигнуто только при наличии прозрачности о данных по разработке вакцины и того, как проводились клинические испытания. Поэтому очень важно, чтобы любая вакцина, которая будет использоваться, прошла авторизацию Европейским медицинским агентством. Это создаёт доверие и это обеспечивает безопасность", - добавила она.
Еврокомиссия уже заключила несколько контрактов с рядом компаний на покупку будущей вакцины, если та окажется эффективной и безопасной. Российских производителей в их числе нет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
 
Распространение нового коронавирусаЕврокомиссияЕвросоюзВенгрияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:41Путин назвал работу миротворцев в Карабахе четкой и слаженной
18:40Алексиевич назвала условие возвращения в Белоруссию
18:37Путин отметил значение урегулирования конфликта в Карабахе для России
18:36Участника "Нового величия" Павла Ребровского перевели в обычную камеру
18:35Санду озвучила позицию по Крыму
18:33Вильфанд рассказал, сколько снега выпадет в Подмосковье
18:31Белорусская оппозиция опровергла сообщение о создании новой структуры
18:22МИД Германии призвал Лукашенко уважать народ Белоруссии
18:19МЧС передало Азербайджану список пропавших во время конфликта в Карабахе
18:19В АТЭС призвали отказаться от торговых мер вне рамок ВТО из-за COVID-19
18:07Директор ВОЗ рассказал о ситуации с коронавирусом в мире
18:04Источник сообщил о создании партии двоюродным племянником Путина
17:59Азербайджан направил России ходатайство по делу журналиста Семена Пегова
17:55Взрыв автомобиля милиционера в Гродно признали терактом
17:54Трамп в закрытом режиме выступил на виртуальном саммите АТЭС
17:51Правнуки подарили открытку королевской чете на 73-ю годовщину свадьбы
17:50Захвативший заложников в Тбилиси выдвинул требования
17:46МЧС планирует увеличить группировку в Карабахе
17:43Московскую клинику закрыли из-за сокрытия данных о пациентах с COVID-19
17:42Казахстан выйдет из договора с Россией о взаимодействии при пусках ракет
Лента новостейМолния