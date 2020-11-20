В ЕС не обсуждали поставки российской вакцины от COVID-19 в Венгрию
© РИА Новости / Пресс-служба МИД Венгрии / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина "Спутник V" от коронавируса доставлена в Венгрию для клинических исследований
БРЮССЕЛЬ, 20 ноя - РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза не обсуждали на прошедшей в четверг видеоконференции поставки российской вакцины от COVID-19 в Венгрию, которая входит в состав ЕС, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после видеосаммита, посвящённого в основном теме коронавируса.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что страна получила первые образцы российской вакцины "Спутник V" против коронавируса.
"Эта тема не обсуждалась на этой конференции", - ответила глава ЕК на вопрос о российской вакцине в Венгрии.
"Вакцинация - это вопрос безопасности и доверия. И это может быть достигнуто только при наличии прозрачности о данных по разработке вакцины и того, как проводились клинические испытания. Поэтому очень важно, чтобы любая вакцина, которая будет использоваться, прошла авторизацию Европейским медицинским агентством. Это создаёт доверие и это обеспечивает безопасность", - добавила она.
Еврокомиссия уже заключила несколько контрактов с рядом компаний на покупку будущей вакцины, если та окажется эффективной и безопасной. Российских производителей в их числе нет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.