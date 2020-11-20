https://ria.ru/20201120/vaktsina-1585442499.html

В ЕС не обсуждали поставки российской вакцины от COVID-19 в Венгрию

В ЕС не обсуждали поставки российской вакцины от COVID-19 в Венгрию

Лидеры стран Евросоюза не обсуждали на прошедшей в четверг видеоконференции поставки российской вакцины от COVID-19 в Венгрию, которая входит в состав ЕС,... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T00:44

2020-11-20T00:44

2020-11-20T00:44

распространение нового коронавируса

еврокомиссия

евросоюз

венгрия

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 20 ноя - РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза не обсуждали на прошедшей в четверг видеоконференции поставки российской вакцины от COVID-19 в Венгрию, которая входит в состав ЕС, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после видеосаммита, посвящённого в основном теме коронавируса.Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что страна получила первые образцы российской вакцины "Спутник V" против коронавируса."Эта тема не обсуждалась на этой конференции", - ответила глава ЕК на вопрос о российской вакцине в Венгрии.Еврокомиссия уже заключила несколько контрактов с рядом компаний на покупку будущей вакцины, если та окажется эффективной и безопасной. Российских производителей в их числе нет. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

венгрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

еврокомиссия, евросоюз, венгрия, в мире