https://ria.ru/20201120/ugrozy-1585613657.html

Разведслужбы стран ЕС впервые подготовили доклад об общих угрозах

Разведслужбы стран ЕС впервые подготовили доклад об общих угрозах

Разведслужбы ЕС впервые подготовили доклад об общих угрозах для Евросоюза, это первый шаг в общей стратегии евробезопасности, сообщил по итогам заседания глав... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T21:25

2020-11-20T21:25

2020-11-20T21:25

жозеп боррель

совет евросоюза

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Разведслужбы ЕС впервые подготовили доклад об общих угрозах для Евросоюза, это первый шаг в общей стратегии евробезопасности, сообщил по итогам заседания глав минобороны Евросоюза верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель."Доклад об общих угрозах, который разведслужбы ЕС подготовили впервые... - это первый шаг в общей стратегии евробезопасности", - сказал он.Министры обороны Евросоюза в пятницу в режиме видеоконференции обсуждали общие "стратегические ориентиры" в обороне и безопасности. Это должно позволить лучше реагировать на внешние кризисы, защищать ЕС, его граждан, более эффективно использовать имеющиеся возможности.Как сообщил накануне встречи источник в ЕС, в рамках подготовки "стратегических ориентиров" разведывательные службы ЕС в начале ноября завершили работу над анализом рисков. Это первый подобный документ в истории Евросоюза.По словам источника, внутренняя разведывательная служба ЕС подготовила за последние месяцы анализ рисков на базе информации, полученной от разведок 27 стран-членов. Он добавил, что документ носит закрытый характер и не будет обнародован.Работа над стратегическими ориентирами ЕС продолжится в 2021 году, утверждение документа Советом Евросоюза ожидается в первом семестре 2022 года.

https://ria.ru/20201119/turtsiya-1585310935.html

https://ria.ru/20201120/evropa-1585386582.html

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жозеп боррель, совет евросоюза, евросоюз, в мире