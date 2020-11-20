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Разведслужбы стран ЕС впервые подготовили доклад об общих угрозах
Разведслужбы стран ЕС впервые подготовили доклад об общих угрозах
Разведслужбы ЕС впервые подготовили доклад об общих угрозах для Евросоюза, это первый шаг в общей стратегии евробезопасности, сообщил по итогам заседания глав... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T21:25
2020-11-20T21:25
жозеп боррель
совет евросоюза
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Разведслужбы ЕС впервые подготовили доклад об общих угрозах для Евросоюза, это первый шаг в общей стратегии евробезопасности, сообщил по итогам заседания глав минобороны Евросоюза верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель."Доклад об общих угрозах, который разведслужбы ЕС подготовили впервые... - это первый шаг в общей стратегии евробезопасности", - сказал он.Министры обороны Евросоюза в пятницу в режиме видеоконференции обсуждали общие "стратегические ориентиры" в обороне и безопасности. Это должно позволить лучше реагировать на внешние кризисы, защищать ЕС, его граждан, более эффективно использовать имеющиеся возможности.Как сообщил накануне встречи источник в ЕС, в рамках подготовки "стратегических ориентиров" разведывательные службы ЕС в начале ноября завершили работу над анализом рисков. Это первый подобный документ в истории Евросоюза.По словам источника, внутренняя разведывательная служба ЕС подготовила за последние месяцы анализ рисков на базе информации, полученной от разведок 27 стран-членов. Он добавил, что документ носит закрытый характер и не будет обнародован.Работа над стратегическими ориентирами ЕС продолжится в 2021 году, утверждение документа Советом Евросоюза ожидается в первом семестре 2022 года.
https://ria.ru/20201119/turtsiya-1585310935.html
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жозеп боррель, совет евросоюза, евросоюз, в мире

Разведслужбы стран ЕС впервые подготовили доклад об общих угрозах

21:25 20.11.2020
 
© AP Photo / Francisco SecoМинистр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© AP Photo / Francisco Seco
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Разведслужбы ЕС впервые подготовили доклад об общих угрозах для Евросоюза, это первый шаг в общей стратегии евробезопасности, сообщил по итогам заседания глав минобороны Евросоюза верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Доклад об общих угрозах, который разведслужбы ЕС подготовили впервые... - это первый шаг в общей стратегии евробезопасности", - сказал он.
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Как сообщил накануне встречи источник в ЕС, в рамках подготовки "стратегических ориентиров" разведывательные службы ЕС в начале ноября завершили работу над анализом рисков. Это первый подобный документ в истории Евросоюза.
По словам источника, внутренняя разведывательная служба ЕС подготовила за последние месяцы анализ рисков на базе информации, полученной от разведок 27 стран-членов. Он добавил, что документ носит закрытый характер и не будет обнародован.
Работа над стратегическими ориентирами ЕС продолжится в 2021 году, утверждение документа Советом Евросоюза ожидается в первом семестре 2022 года.
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