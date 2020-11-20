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Удаленную учебу 6-11 классов в Самарской области продлили до 6 декабря
Удаленную учебу 6-11 классов в Самарской области продлили до 6 декабря
Власти Самарской области продлили еще на две недели дистанционное обучение для школьников 6-11 классов, соответствующее решение в пятницу принял оперштаб по... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T16:50
2020-11-20T16:50
2020-12-04T19:52
самарская область
общество
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САМАРА, 20 ноя — РИА Новости. Власти Самарской области продлили еще на две недели дистанционное обучение для школьников 6-11 классов, соответствующее решение в пятницу принял оперштаб по борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства региона.Ранее сообщалось, что после выхода с каникул с 9 ноября школьники 6-11 классов в Самарской области будут учиться дистанционно. Позже оперштаб принял решение продлить действие этой меры еще на неделю."Оперштаб поддержал продление до 6 декабря 2020 года дистанционного обучения школьников 6-11 классов", - говорится в сообщении.В Самарской области из-за коронавируса действует режим самоизоляции для пожилых и людей с хроническими заболеваниями, а также масочный режим. Рестораны, кафе и бары в регионе могут работать по ночам только при заполнении не более 50% посадочных мест. Также работодателей региона обязали перевести на удаленную работу сотрудников с хроническими заболеваниями, а также лиц старше 65 лет. Кроме того, рекомендовано перевести на удаленку беременных.С начала пандемии в Самарской области подтверждены 19 948 случаев заражения коронавирусом, 18 069 человек выздоровели, 373 скончались.
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самарская область, общество
САМАРА, 20 ноя — РИА Новости.
Власти Самарской области
продлили еще на две недели дистанционное обучение для школьников 6-11 классов, соответствующее решение в пятницу принял оперштаб по борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее сообщалось, что после выхода с каникул с 9 ноября школьники 6-11 классов в Самарской области будут учиться дистанционно. Позже оперштаб принял решение продлить действие этой меры еще на неделю.
"Оперштаб поддержал продление до 6 декабря 2020 года дистанционного обучения школьников 6-11 классов", - говорится в сообщении.
В Самарской области из-за коронавируса действует режим самоизоляции для пожилых и людей с хроническими заболеваниями, а также масочный режим. Рестораны, кафе и бары в регионе могут работать по ночам только при заполнении не более 50% посадочных мест. Также работодателей региона обязали перевести на удаленную работу сотрудников с хроническими заболеваниями, а также лиц старше 65 лет. Кроме того, рекомендовано перевести на удаленку беременных.
С начала пандемии в Самарской области подтверждены 19 948 случаев заражения коронавирусом, 18 069 человек выздоровели, 373 скончались.