https://ria.ru/20201120/tribunal-1585482360.html
Маас назвал работу Нюрнбергского трибунала триумфом цивилизации
Маас назвал работу Нюрнбергского трибунала триумфом цивилизации
Работа Нюрнбергского трибунала, которая началась 75 лет назад, стала триумфом цивилизации, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T11:39
2020-11-20T11:39
2020-11-20T11:39
хайко маас
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БЕРЛИН, 20 ноя - РИА Новости. Работа Нюрнбергского трибунала, которая началась 75 лет назад, стала триумфом цивилизации, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас."Ровно 75 лет назад начался Нюрнбергский процесс. Здесь люди предстали перед судом за самые ужасные преступления в истории. Но судьи устроили им справедливый суд. Триумф цивилизации над бесчеловечностью", - заявил Маас, слова которого приводятся в Twitter.В пятницу исполняется 75 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии. Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, Гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС. В ходе последующих 12 нюрнбергских процессов, которые прошли с 1946 по 1949 годы, были вынесены приговоры нацистским деятелям меньшего масштаба.
https://ria.ru/20201120/nyurnberg--1585454442.html
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хайко маас, мид германии, франция, нюрнберг, сша, в мире