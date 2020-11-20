https://ria.ru/20201120/transport-1585457279.html
Мишустин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником
Мишустин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником
Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил работников транспортной отрасли с профессиональным праздником, отметив, что они делают жизнь... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T09:31
2020-11-20T09:31
2020-11-20T09:31
михаил мишустин
александр i
общество
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил работников транспортной отрасли с профессиональным праздником, отметив, что они делают жизнь миллионов людей комфортной и мобильной, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.В июле текущего года Мишустин распорядился закрепить в календаре на 20 ноября День работника транспорта."Дата 20 ноября была выбрана не случайно, поскольку именно в этот день 211 лет назад император Александр I учредил Управление водяных и сухопутных коммуникаций, а также Корпус инженеров путей сообщения. Это событие вошло в историю, положило начало созданию единого государственного органа в сфере транспорта в России", - сказал Мишустин.Премьер-министр добавил, что сегодня праздник отмечают все работники воздушного транспорта и дорожного хозяйства, автомобилисты и железнодорожники, моряки и речники, сотрудники метрополитена, специалисты по мультимодальным перевозкам."Все, кто трудится в отечественном транспортном комплексе, вносит огромный вклад в развитие экономического и экспортного потенциала государства, делает жизнь миллионов людей мобильной и комфортной", - подчеркнул Мишустин.Он отметил, что от профессионализма работников транспорта зависят четкость грузоперевозок, удобство и безопасность пассажиров, модернизация всего транспортного комплекса.
https://ria.ru/20201118/putin-1585133505.html
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михаил мишустин, александр i, общество
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости.
Председатель правительства России Михаил Мишустин
поздравил работников транспортной отрасли с профессиональным праздником, отметив, что они делают жизнь миллионов людей комфортной и мобильной, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
В июле текущего года Мишустин распорядился закрепить в календаре на 20 ноября День работника транспорта.
"Дата 20 ноября была выбрана не случайно, поскольку именно в этот день 211 лет назад император Александр I
учредил Управление водяных и сухопутных коммуникаций, а также Корпус инженеров путей сообщения. Это событие вошло в историю, положило начало созданию единого государственного органа в сфере транспорта в России", - сказал Мишустин.
Премьер-министр добавил, что сегодня праздник отмечают все работники воздушного транспорта и дорожного хозяйства, автомобилисты и железнодорожники, моряки и речники, сотрудники метрополитена, специалисты по мультимодальным перевозкам.
"Все, кто трудится в отечественном транспортном комплексе, вносит огромный вклад в развитие экономического и экспортного потенциала государства, делает жизнь миллионов людей мобильной и комфортной", - подчеркнул Мишустин.
Он отметил, что от профессионализма работников транспорта зависят четкость грузоперевозок, удобство и безопасность пассажиров, модернизация всего транспортного комплекса.