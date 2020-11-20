https://ria.ru/20201120/transport-1585457279.html

Мишустин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

Мишустин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил работников транспортной отрасли с профессиональным праздником, отметив, что они делают жизнь... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T09:31

2020-11-20T09:31

2020-11-20T09:31

михаил мишустин

александр i

общество

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил работников транспортной отрасли с профессиональным праздником, отметив, что они делают жизнь миллионов людей комфортной и мобильной, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.В июле текущего года Мишустин распорядился закрепить в календаре на 20 ноября День работника транспорта."Дата 20 ноября была выбрана не случайно, поскольку именно в этот день 211 лет назад император Александр I учредил Управление водяных и сухопутных коммуникаций, а также Корпус инженеров путей сообщения. Это событие вошло в историю, положило начало созданию единого государственного органа в сфере транспорта в России", - сказал Мишустин.Премьер-министр добавил, что сегодня праздник отмечают все работники воздушного транспорта и дорожного хозяйства, автомобилисты и железнодорожники, моряки и речники, сотрудники метрополитена, специалисты по мультимодальным перевозкам."Все, кто трудится в отечественном транспортном комплексе, вносит огромный вклад в развитие экономического и экспортного потенциала государства, делает жизнь миллионов людей мобильной и комфортной", - подчеркнул Мишустин.Он отметил, что от профессионализма работников транспорта зависят четкость грузоперевозок, удобство и безопасность пассажиров, модернизация всего транспортного комплекса.

https://ria.ru/20201118/putin-1585133505.html

https://ria.ru/20201117/transport-1584968433.html

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михаил мишустин, александр i, общество