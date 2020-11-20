Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201120/transport-1585457279.html
Мишустин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником
Мишустин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником
Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил работников транспортной отрасли с профессиональным праздником, отметив, что они делают жизнь... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T09:31
2020-11-20T09:31
михаил мишустин
александр i
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584794488_0:0:2740:1541_1400x0_80_0_0_90ef2dc2120b59c9bd8ca8244c82eee1.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил работников транспортной отрасли с профессиональным праздником, отметив, что они делают жизнь миллионов людей комфортной и мобильной, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.В июле текущего года Мишустин распорядился закрепить в календаре на 20 ноября День работника транспорта."Дата 20 ноября была выбрана не случайно, поскольку именно в этот день 211 лет назад император Александр I учредил Управление водяных и сухопутных коммуникаций, а также Корпус инженеров путей сообщения. Это событие вошло в историю, положило начало созданию единого государственного органа в сфере транспорта в России", - сказал Мишустин.Премьер-министр добавил, что сегодня праздник отмечают все работники воздушного транспорта и дорожного хозяйства, автомобилисты и железнодорожники, моряки и речники, сотрудники метрополитена, специалисты по мультимодальным перевозкам."Все, кто трудится в отечественном транспортном комплексе, вносит огромный вклад в развитие экономического и экспортного потенциала государства, делает жизнь миллионов людей мобильной и комфортной", - подчеркнул Мишустин.Он отметил, что от профессионализма работников транспорта зависят четкость грузоперевозок, удобство и безопасность пассажиров, модернизация всего транспортного комплекса.
https://ria.ru/20201118/putin-1585133505.html
https://ria.ru/20201117/transport-1584968433.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584794488_9:0:2740:2048_1400x0_80_0_0_96159dbab2ad937f1070b2f055ddf7be.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил мишустин, александр i, общество

Мишустин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

09:31 20.11.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил работников транспортной отрасли с профессиональным праздником, отметив, что они делают жизнь миллионов людей комфортной и мобильной, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
В июле текущего года Мишустин распорядился закрепить в календаре на 20 ноября День работника транспорта.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
18 ноября, 11:31
Путин отметил вклад работников транспортной отрасли в развитие России
"Дата 20 ноября была выбрана не случайно, поскольку именно в этот день 211 лет назад император Александр I учредил Управление водяных и сухопутных коммуникаций, а также Корпус инженеров путей сообщения. Это событие вошло в историю, положило начало созданию единого государственного органа в сфере транспорта в России", - сказал Мишустин.
Премьер-министр добавил, что сегодня праздник отмечают все работники воздушного транспорта и дорожного хозяйства, автомобилисты и железнодорожники, моряки и речники, сотрудники метрополитена, специалисты по мультимодальным перевозкам.
Невский проспект в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
17 ноября, 12:18
ГИБДД назвала самый безопасный транспорт в России
"Все, кто трудится в отечественном транспортном комплексе, вносит огромный вклад в развитие экономического и экспортного потенциала государства, делает жизнь миллионов людей мобильной и комфортной", - подчеркнул Мишустин.
Он отметил, что от профессионализма работников транспорта зависят четкость грузоперевозок, удобство и безопасность пассажиров, модернизация всего транспортного комплекса.
 
Михаил МишустинАлександр IОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:37Путин отметил значение урегулирования конфликта в Карабахе для России
18:36Участника "Нового величия" Павла Ребровского перевели в обычную камеру
18:35Санду озвучила позицию по Крыму
18:33Вильфанд рассказал, сколько снега выпадет в Подмосковье
18:31Белорусская оппозиция опровергла сообщение о создании новой структуры
18:22МИД Германии призвал Лукашенко уважать народ Белоруссии
18:19МЧС передало Азербайджану список пропавших во время конфликта в Карабахе
18:19В АТЭС призвали отказаться от торговых мер вне рамок ВТО из-за COVID-19
18:07Директор ВОЗ рассказал о ситуации с коронавирусом в мире
18:04Источник сообщил о создании партии двоюродным племянником Путина
17:59Азербайджан направил России ходатайство по делу журналиста Семена Пегова
17:55Взрыв автомобиля милиционера в Гродно признали терактом
17:54Трамп в закрытом режиме выступил на виртуальном саммите АТЭС
17:51Правнуки подарили открытку королевской чете на 73-ю годовщину свадьбы
17:50Захвативший заложников в Тбилиси выдвинул требования
17:46МЧС планирует увеличить группировку в Карабахе
17:43Московскую клинику закрыли из-за сокрытия данных о пациентах с COVID-19
17:42Казахстан выйдет из договора с Россией о взаимодействии при пусках ракет
17:42В Курске задержали грабивших женщин отца и сына
17:31Главу Кипрской церкви перестали поминать в РПЦ из-за признания лидера ПЦУ
Лента новостейМолния