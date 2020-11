https://ria.ru/20201120/tramp-1585557287.html

Прокуратура запросила данные о выплатах Трампа дочери за консультации

Прокуратура в Нью-Йорке запросила документы о списании налогов на выплаты президентом США Дональдом Трампом его дочери Иванке за консультационные услуги,... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T16:50

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Прокуратура в Нью-Йорке запросила документы о списании налогов на выплаты президентом США Дональдом Трампом его дочери Иванке за консультационные услуги, сообщает газета New York Times.Всего, как отмечает издание, таких консультационных выплат, не подвергшихся налогообложению, Трамп направил различным лицам примерно на 26 миллионов долларов. Документы запрошены в рамках расследования об уклонении от уплаты налогов американского президента.Как пишет газета, в Нью-Йорке ведутся уголовное и гражданское расследования уклонения Трампа от налогов, в ходе которых следователи обоих дел независимо друг от друга заинтересовались выплатами президента за консультационные услуги, часть которых была направлена в том числе его дочери. Отмечается, что в 2017 году Иванка получила более 747 тысяч долларов, что сходится с сумой якобы консультационных выплат, которые были вычтены из налогов компании американского президента Trump Organization.Предположительно, сама Иванка Трамп или другие дети президента США на данный момент не являются предметом расследований.Дочь Трампа раскритиковала сообщение New York Times и назвала проверку прокуратуры политически-мотивированной."Это травля чистой воды. Это "расследование" демократами в Нью-Йорке на 100% мотивировано политикой, привлечением внимания общества и яростью. Они знают, что там ничего нет", - написала она в Twitter.Трамп оказался под огнем критики после публикации газеты New York Times о том, что он на протяжении целого ряда лет не платил подоходный налог, а в 2016-2017 годах заплатил лишь по 750 долларов налогов. По данным газеты, Трамп списывал налоги, пользуясь крупными убытками своего бизнеса. Кроме того, газета привлекла внимание к ряду сомнительных, с ее точки зрения, расходов Трампа, таких как 70 тысяч долларов на прическу и сотни тысяч долларов, выплаченных за консалтинговые услуги дочери Трампа Иванке. Трамп назвал публикацию газеты "фейковыми новостями" и заявил, что заплатил миллионы долларов налогов, однако не пояснил, идет ли речь именно о подоходном налоге.

