https://ria.ru/20201120/totibadze-1585499873.html

Александр Гудков снялся в новом клипе Муси Тотибадзе

Александр Гудков снялся в новом клипе Муси Тотибадзе

Актриса и певица Муся Тотибадзе представила сингл "В.О.Л.К". Видео, где появился Александр Гудков, уже выложено в Сети. Название — аббревиатура, которая... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T19:02

2020-11-20T19:02

2020-11-20T19:02

культура

александр гудков

музыка

новости культуры

gucci

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Актриса и певица Муся Тотибадзе представила сингл "В.О.Л.К". Видео, где появился Александр Гудков, уже выложено в Сети. Название — аббревиатура, которая расшифровывается "Вот Она Любовь Какая": это отсылка к спектаклю режиссера Светланы Земляковой в театре Маяковского. В основу и композиции, и клипа легла сказка о Красной Шапочке."Это песня про любовь, опасность и страсть, а волк — метафора всего дикого и желанного, что мы порой ищем", — рассказала Муся Тотибадзе РИА Новости. Главный отрицательный персонаж достался Александру Гудкову: за своей жертвой он гоняется в винтажной дубленке. Сама Тотибадзе сыграла Красную шапочку. Правда, обошлось без основного атрибута героини: привычный головной убор заменили алым кейпом Gucci. По словам режиссера Нины Гусевой, работавшей над предыдущим клипом Тотибадзе "Кто остановит этот дождь", съемки, которые проходили в столице и в лесах Московской области, заняли всего два дня. На написание песни Мусю вдохновила композиция "Babooshka" легенды 1980-х, британской певицы и композитора Кейт Буш.

https://ria.ru/20201028/kvn-1581947816.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр гудков, музыка, новости культуры, gucci