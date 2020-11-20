https://ria.ru/20201120/totibadze-1585499873.html
Александр Гудков снялся в новом клипе Муси Тотибадзе
Александр Гудков снялся в новом клипе Муси Тотибадзе
Актриса и певица Муся Тотибадзе представила сингл "В.О.Л.К". Видео, где появился Александр Гудков, уже выложено в Сети. Название — аббревиатура, которая... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T19:02
2020-11-20T19:02
2020-11-20T19:02
культура
александр гудков
музыка
новости культуры
gucci
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585494774_18:0:2806:1568_1400x0_80_0_0_b5792b8f6dbf471b6c5ec6e30435fba0.jpg
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Актриса и певица Муся Тотибадзе представила сингл "В.О.Л.К". Видео, где появился Александр Гудков, уже выложено в Сети. Название — аббревиатура, которая расшифровывается "Вот Она Любовь Какая": это отсылка к спектаклю режиссера Светланы Земляковой в театре Маяковского. В основу и композиции, и клипа легла сказка о Красной Шапочке."Это песня про любовь, опасность и страсть, а волк — метафора всего дикого и желанного, что мы порой ищем", — рассказала Муся Тотибадзе РИА Новости. Главный отрицательный персонаж достался Александру Гудкову: за своей жертвой он гоняется в винтажной дубленке. Сама Тотибадзе сыграла Красную шапочку. Правда, обошлось без основного атрибута героини: привычный головной убор заменили алым кейпом Gucci. По словам режиссера Нины Гусевой, работавшей над предыдущим клипом Тотибадзе "Кто остановит этот дождь", съемки, которые проходили в столице и в лесах Московской области, заняли всего два дня. На написание песни Мусю вдохновила композиция "Babooshka" легенды 1980-х, британской певицы и композитора Кейт Буш.
https://ria.ru/20201028/kvn-1581947816.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585494774_367:0:2458:1568_1400x0_80_0_0_73e589ffd659ae0f6da9528f196c6f90.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр гудков, музыка, новости культуры, gucci
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Актриса и певица Муся Тотибадзе представила сингл "В.О.Л.К". Видео, где появился Александр Гудков, уже выложено в Сети. Название — аббревиатура, которая расшифровывается "Вот Она Любовь Какая": это отсылка к спектаклю режиссера Светланы Земляковой в театре Маяковского.
В основу и композиции, и клипа легла сказка о Красной Шапочке.
"Это песня про любовь, опасность и страсть, а волк — метафора всего дикого и желанного, что мы порой ищем", — рассказала Муся Тотибадзе РИА Новости.
Главный отрицательный персонаж достался Александру Гудкову: за своей жертвой он гоняется в винтажной дубленке. Сама Тотибадзе сыграла Красную шапочку. Правда, обошлось без основного атрибута героини: привычный головной убор заменили алым кейпом Gucci.
По словам режиссера Нины Гусевой, работавшей над предыдущим клипом Тотибадзе "Кто остановит этот дождь", съемки, которые проходили в столице и в лесах Московской области, заняли всего два дня.
На написание песни Мусю вдохновила композиция "Babooshka" легенды 1980-х, британской певицы и композитора Кейт Буш.