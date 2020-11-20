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https://ria.ru/20201120/totibadze-1585499873.html
Александр Гудков снялся в новом клипе Муси Тотибадзе
Александр Гудков снялся в новом клипе Муси Тотибадзе
Актриса и певица Муся Тотибадзе представила сингл "В.О.Л.К". Видео, где появился Александр Гудков, уже выложено в Сети. Название — аббревиатура, которая... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T19:02
2020-11-20T19:02
культура
александр гудков
музыка
новости культуры
gucci
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Актриса и певица Муся Тотибадзе представила сингл "В.О.Л.К". Видео, где появился Александр Гудков, уже выложено в Сети. Название — аббревиатура, которая расшифровывается "Вот Она Любовь Какая": это отсылка к спектаклю режиссера Светланы Земляковой в театре Маяковского. В основу и композиции, и клипа легла сказка о Красной Шапочке."Это песня про любовь, опасность и страсть, а волк — метафора всего дикого и желанного, что мы порой ищем", — рассказала Муся Тотибадзе РИА Новости. Главный отрицательный персонаж достался Александру Гудкову: за своей жертвой он гоняется в винтажной дубленке. Сама Тотибадзе сыграла Красную шапочку. Правда, обошлось без основного атрибута героини: привычный головной убор заменили алым кейпом Gucci. По словам режиссера Нины Гусевой, работавшей над предыдущим клипом Тотибадзе "Кто остановит этот дождь", съемки, которые проходили в столице и в лесах Московской области, заняли всего два дня. На написание песни Мусю вдохновила композиция "Babooshka" легенды 1980-х, британской певицы и композитора Кейт Буш.
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александр гудков, музыка, новости культуры, gucci

Александр Гудков снялся в новом клипе Муси Тотибадзе

19:02 20.11.2020
 
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Актриса и певица Муся Тотибадзе представила сингл "В.О.Л.К". Видео, где появился Александр Гудков, уже выложено в Сети. Название — аббревиатура, которая расшифровывается "Вот Она Любовь Какая": это отсылка к спектаклю режиссера Светланы Земляковой в театре Маяковского.
В основу и композиции, и клипа легла сказка о Красной Шапочке.
"Это песня про любовь, опасность и страсть, а волк — метафора всего дикого и желанного, что мы порой ищем", — рассказала Муся Тотибадзе РИА Новости.
Главный отрицательный персонаж достался Александру Гудкову: за своей жертвой он гоняется в винтажной дубленке. Сама Тотибадзе сыграла Красную шапочку. Правда, обошлось без основного атрибута героини: привычный головной убор заменили алым кейпом Gucci.
© Муся ТотибадзеМуся Тотибадзе - В.О.Л.К.
Муся Тотибадзе - В.О.Л.К. - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© Муся Тотибадзе
Муся Тотибадзе - В.О.Л.К.
По словам режиссера Нины Гусевой, работавшей над предыдущим клипом Тотибадзе "Кто остановит этот дождь", съемки, которые проходили в столице и в лесах Московской области, заняли всего два дня.
На написание песни Мусю вдохновила композиция "Babooshka" легенды 1980-х, британской певицы и композитора Кейт Буш.
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