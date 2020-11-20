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https://ria.ru/20201120/totalnyy-diktant-1585491178.html
По тексту "Тотального диктанта-2021" снимут короткометражку
По тексту "Тотального диктанта-2021" снимут короткометражку
Короткометражный фильм "Обещания" будет снят по тексту, написанному Дмитрием Глуховским для "Тотального диктанта-2021", сообщается на сайте акции. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T12:15
2020-11-20T12:15
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новости культуры
ольга ребковец
тотальный диктант
дмитрий глуховский
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Короткометражный фильм "Обещания" будет снят по тексту, написанному Дмитрием Глуховским для "Тотального диктанта-2021", сообщается на сайте акции."Текст, написанный Дмитрием Глуховским для всемирной просветительской акции "Тотальный диктант", будет экранизирован. Короткометражное кино покажут участникам перед диктантом, а затем картина будет заявлена к участию в конкурсных программах российских и международных кинофестивалей", - говорится в сообщении.Как отметила директор фонда "Тотальный диктант" Ольга Ребковец, когда организаторы впервые увидели текст, им стало понятно, что с этой историей нельзя знакомиться по частям, как это обычно происходит с текстом диктанта, часть которого читается в каждом часовом поясе, - "очень важно, чтобы каждый участник прожил ее вместе с героями от начала до конца".Сценарий для фильма также написал Глуховский. Это не первый опыт писателя в качестве сценариста короткометражного кино - осенью 2020 года фильм "Сера" по сценарию Глуховского удостоился сразу двух наград "Кинотавра" — главного приза и "Слона" от Гильдии киноведов и кинокритиков. Режиссер победившей картины Лана Влади согласилась поработать и над коротким метром "Тотального диктанта", который получил название "Обещания"."Мне очень нравится синергия, которая появилась в кинопроекте: с одной стороны, талантливый текст Дмитрия Глуховского, который найдет отклик в душе каждого читателя, а с другой ― общественный проект, который реализует важную задачу по повышению уровня грамотности на стыке литературного и киноискусства", ― рассказала Влади.Продюсером картины выступил Владимир Маслов, который работал над фильмами "Сера", "Миллиард", "Волшебник", "Непрощенный".
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книги, новости культуры, ольга ребковец, тотальный диктант, дмитрий глуховский

По тексту "Тотального диктанта-2021" снимут короткометражку

12:15 20.11.2020
 
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Открытие 25-й ММКВЯ - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Короткометражный фильм "Обещания" будет снят по тексту, написанному Дмитрием Глуховским для "Тотального диктанта-2021", сообщается на сайте акции.
"Текст, написанный Дмитрием Глуховским для всемирной просветительской акции "Тотальный диктант", будет экранизирован. Короткометражное кино покажут участникам перед диктантом, а затем картина будет заявлена к участию в конкурсных программах российских и международных кинофестивалей", - говорится в сообщении.
Как отметила директор фонда "Тотальный диктант" Ольга Ребковец, когда организаторы впервые увидели текст, им стало понятно, что с этой историей нельзя знакомиться по частям, как это обычно происходит с текстом диктанта, часть которого читается в каждом часовом поясе, - "очень важно, чтобы каждый участник прожил ее вместе с героями от начала до конца".
Сценарий для фильма также написал Глуховский. Это не первый опыт писателя в качестве сценариста короткометражного кино - осенью 2020 года фильм "Сера" по сценарию Глуховского удостоился сразу двух наград "Кинотавра" — главного приза и "Слона" от Гильдии киноведов и кинокритиков. Режиссер победившей картины Лана Влади согласилась поработать и над коротким метром "Тотального диктанта", который получил название "Обещания".
"Мне очень нравится синергия, которая появилась в кинопроекте: с одной стороны, талантливый текст Дмитрия Глуховского, который найдет отклик в душе каждого читателя, а с другой ― общественный проект, который реализует важную задачу по повышению уровня грамотности на стыке литературного и киноискусства", ― рассказала Влади.
Продюсером картины выступил Владимир Маслов, который работал над фильмами "Сера", "Миллиард", "Волшебник", "Непрощенный".
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