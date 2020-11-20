Тихановская предложила признать белорусский ОМОН террористами
© AP Photo / Mindaugas KulbisСветлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Экс-кандидат на пост президента, лидер оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что инициирует признание отряда милиции особого назначения (ОМОН) и главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД республики террористическими организациями, сообщила в пятницу пресс-служба политика.
По ее данным, в пятницу Тихановская посетила Нидерланды, где встретилась с министром иностранных дел Стефаном Блоком.
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"Мы начинаем процедуру признания этих организаций (ГУБОПиК и ОМОН – ред.) экстремистскими или террористическими", - цитирует Тихановскую ее пресс-служба в Telegram-канале.
По словам Тихановской, все сотрудники, которые не уволятся "до окончания расследования", будут "признаны соучастниками и получат санкции и арест имущества". Как отметила оппозиционный политик, на "амнистию" смогут рассчитывать только те силовики, которые "перейдут на сторону народа".
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Власти заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц городов во дворы.
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Ряд лидеров белорусской оппозиции в настоящее время находятся в Польше и Литве, в том числе после выборов в Литву выехала Тихановская, куда были заблаговременно вывезены ее дети. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Литва в своем поведении по ситуации вокруг Белоруссии перешла все грани приличия. По словам министра, есть основания полагать, что власти Литвы и Тихановская "работают совсем не демократическими методами".