https://ria.ru/20201120/telo-1585556020.html

В московской квартире нашли тело девочки с колото-резаными ранами

В московской квартире нашли тело девочки с колото-резаными ранами

Тело девочки с множественными колото-резаными ранениями обнаружено в квартире жилого дома в столице, возбуждено уголовное дело, сообщает старший помощник... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T16:43

2020-11-20T16:43

2020-11-20T17:36

юлия иванова

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585571769_0:80:960:620_1400x0_80_0_0_6c9580d59e5c2ec579a33d32a612b607.jpg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Тело девочки с множественными колото-резаными ранениями обнаружено в квартире жилого дома в столице, возбуждено уголовное дело, сообщает старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова."По данным следствия, 20 ноября в квартире жилого дома, расположенного по Можайскому шоссе, было обнаружено тело девочки с множественными колото-резаными ранениями", - сообщила Иванова.Следственными органами ГСУСК РФ по Москве возбуждено уголовное дело об убийстве, на месте происшествия работают следователи и криминалисты, допрашиваются соседи, устанавливаются родственники потерпевшей, говорится в сообщении.Отмечается, что расследование дела взял на личный контроль руководитель ГСУСК Андрей Стрижов.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, тело девочки обнаружил сосед. Школьница жила с отцом и бабушкой, мама умерла. В момент произошедшего бабушка была в больнице, а отец - в командировке.

https://ria.ru/20200924/sledstvie-1577736593.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия иванова, москва, происшествия