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В московской квартире нашли тело девочки с колото-резаными ранами
В московской квартире нашли тело девочки с колото-резаными ранами
Тело девочки с множественными колото-резаными ранениями обнаружено в квартире жилого дома в столице, возбуждено уголовное дело, сообщает старший помощник... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T16:43
2020-11-20T16:43
2020-11-20T17:36
юлия иванова
москва
происшествия
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Тело девочки с множественными колото-резаными ранениями обнаружено в квартире жилого дома в столице, возбуждено уголовное дело, сообщает старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова."По данным следствия, 20 ноября в квартире жилого дома, расположенного по Можайскому шоссе, было обнаружено тело девочки с множественными колото-резаными ранениями", - сообщила Иванова.Следственными органами ГСУСК РФ по Москве возбуждено уголовное дело об убийстве, на месте происшествия работают следователи и криминалисты, допрашиваются соседи, устанавливаются родственники потерпевшей, говорится в сообщении.Отмечается, что расследование дела взял на личный контроль руководитель ГСУСК Андрей Стрижов.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, тело девочки обнаружил сосед. Школьница жила с отцом и бабушкой, мама умерла. В момент произошедшего бабушка была в больнице, а отец - в командировке.
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юлия иванова, москва, происшествия
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости.
Тело девочки с множественными колото-резаными ранениями обнаружено в квартире жилого дома в столице, возбуждено уголовное дело, сообщает старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова
.
"По данным следствия, 20 ноября в квартире жилого дома, расположенного по Можайскому шоссе, было обнаружено тело девочки с множественными колото-резаными ранениями", - сообщила Иванова.
Следственными органами ГСУСК РФ по Москве возбуждено уголовное дело об убийстве, на месте происшествия работают следователи и криминалисты, допрашиваются соседи, устанавливаются родственники потерпевшей, говорится в сообщении.
Отмечается, что расследование дела взял на личный контроль руководитель ГСУСК Андрей Стрижов.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, тело девочки обнаружил сосед. Школьница жила с отцом и бабушкой, мама умерла. В момент произошедшего бабушка была в больнице, а отец - в командировке.