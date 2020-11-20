https://ria.ru/20201120/szhr-1585464611.html

Глава СЖР оценил возможные последствия упразднения Роспечати

Глава СЖР оценил возможные последствия упразднения Роспечати

Упразднение Роспечати вряд ли скажется на медиаотрасли, сообщил РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T10:20

2020-11-20T10:20

2020-11-20T10:32

федеральное агентство связи (россвязь)

владимир путин

федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (роспечать)

союз журналистов россии

политика

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Упразднение Роспечати вряд ли скажется на медиаотрасли, сообщил РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.Ранее президент России Владимир Путин упразднил Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) и Федеральное агентство связи (Россвязь), соответствующий указ опубликован на сайте президента."О том, что это произойдет, стало давно известно. Собственно, я не думаю, что это как-то отразится на медиасфере прям так очень сильно", - прокомментировал указ Соловьев.Кроме того, сейчас, по словам главы СЖР, важно детально понять, куда будут перераспределены функции агентства и кто будет их исполнять.

https://ria.ru/20200121/1563695561.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральное агентство связи (россвязь), владимир путин, федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (роспечать), союз журналистов россии, политика