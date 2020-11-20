Глава СЖР оценил возможные последствия упразднения Роспечати
10:20 20.11.2020 (обновлено: 10:32 20.11.2020)
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПрезидент Союза журналистов России Владимир Соловьев
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Упразднение Роспечати вряд ли скажется на медиаотрасли, сообщил РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.
Ранее президент России Владимир Путин упразднил Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) и Федеральное агентство связи (Россвязь), соответствующий указ опубликован на сайте президента.
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"О том, что это произойдет, стало давно известно. Собственно, я не думаю, что это как-то отразится на медиасфере прям так очень сильно", - прокомментировал указ Соловьев.
Кроме того, сейчас, по словам главы СЖР, важно детально понять, куда будут перераспределены функции агентства и кто будет их исполнять.
"Знаю, что в Роспечати очень много опытнейших специалистов работали. И Роспечать каждый год занималась, кроме всего прочего, распределением помощи и субсидий от государства огромному количеству печатных СМИ. Каждый год около полумиллиарда рублей выделялось различным средствам массовой информации печатным. Большое количество из них было СМИ на национальных языках нашей страны. Благодаря этому они могли выживать. Я надеюсь, эта функция уже в другом виде Минцифры сохранится", - добавил Соловьев.