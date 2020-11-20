https://ria.ru/20201120/svyaschenniki-1585534573.html

Патриарх Кирилл рассказал о допуске священников к больным COVID-19

Патриарх Кирилл рассказал о допуске священников к больным COVID-19

Церковь и государство уже отработали алгоритм служения священнослужителей в местах, где лечатся больные коронавирусом, сообщил в пятницу патриарх Московский и... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T15:12

2020-11-20T15:12

2020-11-20T15:12

религия и мировоззрение

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русская православная церковь

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Церковь и государство уже отработали алгоритм служения священнослужителей в местах, где лечатся больные коронавирусом, сообщил в пятницу патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.По словам патриарха, в Церкви подготовлен "целый корпус духовенства" специально для помощи находящимся в изоляции людям, у которых есть "огромная потребность в общении"."Первоначально, конечно, иногда наши медицинские коллеги сдержанно относились к нашей ревности. Но в настоящий момент отработан такой алгоритм, который предполагает участие священников по просьбе верующих людей в осуществлении пастырской работы непосредственно в тех местах, где содержатся люди, заболевшие коронавирусом. Должен сказать, что это очень по-доброму отзывается в сердцах людей. Когда человек лежит в изоляции, когда даже родственники не могут прийти, священник может найти правильные слова и помочь", - сказал патриарх.Он отметил, что за время пандемии приобретен новый опыт, потому что "одно дело - просто в больницу прийти, а другое дело, когда тебе нужно облачиться в "скафандр", соблюдать все требования, которые предъявляет медицина, и вот в этих условиях осуществлять пастырское служение"."Исповедуют, причащают, беседуют священники, и мы всячески это поощряем, потому что действительно у человека, который оказался в изоляции с тяжелым диагнозом и даже не имеет возможности с родственниками встретиться, единственная возможность иногда бывает такая, что только с батюшкой поговорить. Поэтому по милости Божьей делаем то, что обязаны делать", - добавил предстоятель РПЦ.

https://ria.ru/20201118/bezdomnye-1585167019.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь