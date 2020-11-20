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Суд, изменивший мир: 75 лет Нюрнбергскому процессу
Суд, изменивший мир: 75 лет Нюрнбергскому процессу
Нюрнбергский процесс, проведенный Международным военным трибуналом, стал уникальным в истории правосудия. Он длился 315 дней – с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года. Впервые на скамье подсудимых оказалась верхушка целого государства, обвиняемая в совершении военных преступлений и геноциде.
2020-11-20T12:13
2020-11-20T12:13
нюрнбергский процесс
вторая мировая война (1939-1945)
видео
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Суд над нацистскими преступниками поставил фактическую точку в истории Второй мировой войны и отправил на виселицу ее главных виновников.
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РИА Новости
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5
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Суд, изменивший мир: 75 лет Нюрнбергскому процессу
Нюрнбергский процесс, проведенный Международным военным трибуналом, стал уникальным в истории правосудия. Он длился 315 дней – с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года. Впервые на скамье подсудимых оказалась верхушка целого государства, обвиняемая в совершении военных преступлений и геноциде. Суд над нацистскими преступниками поставил фактическую точку в истории Второй мировой войны и отправил на виселицу ее главных виновников.
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видео, нюрнбергский процесс, вторая мировая война (1939-1945), видео
Суд, изменивший мир: 75 лет Нюрнбергскому процессу
Нюрнбергский процесс, проведенный Международным военным трибуналом, стал уникальным в истории правосудия. Он длился 315 дней – с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года. Впервые на скамье подсудимых оказалась верхушка целого государства, обвиняемая в совершении военных преступлений и геноциде.
2020-11-20T12:13
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Суд, изменивший мир: 75 лет Нюрнбергскому процессу

12:13 20.11.2020
 
Читать ria.ru в
Нюрнбергский процесс, проведенный Международным военным трибуналом, стал уникальным в истории правосудия. Он длился 315 дней – с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года. Впервые на скамье подсудимых оказалась верхушка целого государства, обвиняемая в совершении военных преступлений и геноциде.
Суд над нацистскими преступниками поставил фактическую точку в истории Второй мировой войны и отправил на виселицу ее главных виновников.
 
Нюрнбергский процессВторая мировая война (1939-1945)Видео
 
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