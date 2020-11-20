https://ria.ru/20201120/stroitelstvo-1585465575.html

В одном из аулов КЧР построено футбольное поле с трибуной на 200 мест

В одном из аулов КЧР построено футбольное поле с трибуной на 200 мест

В ауле Эрсакон Адыге-Хабльского района КЧР завершилось строительство нового футбольного поля с искусственным покрытием и трибунами на двести мест, сообщил... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T10:33

2020-11-20T10:33

2020-11-20T10:33

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

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ЧЕРКЕССК, 18 ноя – РИА Новости. В ауле Эрсакон Адыге-Хабльского района КЧР завершилось строительство нового футбольного поля с искусственным покрытием и трибунами на двести мест, сообщил глава республики Рашид Темрезов.Новое футбольное поле разместилось на территории школы.Темрезов отметил, что в 2020 году регион совершил серьезный рывок в в развитии спортивной инфраструктуры, в первую очередь в сельских районах."Это один из 43 спортивных объектов, которые мы строим в текущем году. Это 35 спортплощадок, два футбольных поля, 4 новых современных физкультурно-оздоровительных комплекса, два ФОКа", - сказал Темрезов.Он также сообщил, что в настоящее время завершается строительство еще двух спорткомплексов в селах, а в 2022 году будет завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в ауле Хабез.

https://ria.ru/20201119/temrezov-1585318442.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рашид темрезов