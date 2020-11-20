https://ria.ru/20201120/stroitelstvo-1585465575.html
В одном из аулов КЧР построено футбольное поле с трибуной на 200 мест
В одном из аулов КЧР построено футбольное поле с трибуной на 200 мест
В ауле Эрсакон Адыге-Хабльского района КЧР завершилось строительство нового футбольного поля с искусственным покрытием и трибунами на двести мест, сообщил... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T10:33
2020-11-20T10:33
2020-11-20T10:33
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
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ЧЕРКЕССК, 18 ноя – РИА Новости. В ауле Эрсакон Адыге-Хабльского района КЧР завершилось строительство нового футбольного поля с искусственным покрытием и трибунами на двести мест, сообщил глава республики Рашид Темрезов.Новое футбольное поле разместилось на территории школы.Темрезов отметил, что в 2020 году регион совершил серьезный рывок в в развитии спортивной инфраструктуры, в первую очередь в сельских районах."Это один из 43 спортивных объектов, которые мы строим в текущем году. Это 35 спортплощадок, два футбольных поля, 4 новых современных физкультурно-оздоровительных комплекса, два ФОКа", - сказал Темрезов.Он также сообщил, что в настоящее время завершается строительство еще двух спорткомплексов в селах, а в 2022 году будет завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в ауле Хабез.
https://ria.ru/20201119/temrezov-1585318442.html
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рашид темрезов
ЧЕРКЕССК, 18 ноя – РИА Новости
. В ауле Эрсакон Адыге-Хабльского района КЧР завершилось строительство нового футбольного поля с искусственным покрытием и трибунами на двести мест, сообщил глава республики Рашид Темрезов
.
Новое футбольное поле разместилось на территории школы.
Темрезов отметил, что в 2020 году регион совершил серьезный рывок в в развитии спортивной инфраструктуры, в первую очередь в сельских районах.
"Это один из 43 спортивных объектов, которые мы строим в текущем году. Это 35 спортплощадок, два футбольных поля, 4 новых современных физкультурно-оздоровительных комплекса, два ФОКа", - сказал Темрезов.
Он также сообщил, что в настоящее время завершается строительство еще двух спорткомплексов в селах, а в 2022 году будет завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в ауле Хабез.