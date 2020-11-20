Онлайн-конференция о развитии строительной отрасли в условиях пандемии
25 ноября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Строительная отрасль в условиях пандемии: риски и новые возможности".
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К участию приглашены:
- заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей БОЧКАРЕВ;
- генеральный директор ВЦИОМ Валерий ФЕДОРОВ;
- генеральный директор Фонда международного медицинского кластера Ильдар ХАЙРУЛЛИН;
- старший партнер компании MIC (Mobility in Chain) Федерико ПАРОЛОТТО (Италия);
- генеральный директор компании JM Wilmotte & Associés Борина АНДРИЁ (Франция);
- руководитель направления стратегического консалтинга компании JLL Юлия НИКУЛИЧЕВА;
- президент ГК "Инград" Павел ПОСЕЛЁНОВ.
Как будет развиваться строительная отрасль в новых условиях? Насколько безопасна медицинская инфраструктура мегаполисов? Как вирусная угроза меняет стандарты качества жизни и требования к безопасности строительных объектов? Каковы новые приоритеты городского развития?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
К участию приглашены:
- заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей БОЧКАРЕВ;
- генеральный директор ВЦИОМ Валерий ФЕДОРОВ;
- генеральный директор Фонда международного медицинского кластера Ильдар ХАЙРУЛЛИН;
- старший партнер компании MIC (Mobility in Chain) Федерико ПАРОЛОТТО (Италия);
- генеральный директор компании JM Wilmotte & Associés Борина АНДРИЁ (Франция);
- руководитель направления стратегического консалтинга компании JLL Юлия НИКУЛИЧЕВА;
- президент ГК "Инград" Павел ПОСЕЛЁНОВ.
Как будет развиваться строительная отрасль в новых условиях? Насколько безопасна медицинская инфраструктура мегаполисов? Как вирусная угроза меняет стандарты качества жизни и требования к безопасности строительных объектов? Каковы новые приоритеты городского развития?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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