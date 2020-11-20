Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201120/stroitelstvo-1585462034.html
Онлайн-конференция о развитии строительной отрасли в условиях пандемии
Онлайн-конференция о развитии строительной отрасли в условиях пандемии
25 ноября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Строительная отрасль в условиях пандемии: риски и новые возможности".
2020-11-20T09:59
2020-11-20T09:59
анонсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/sharing/article/1585462034.jpg?1605855541
Задать вопросК участию приглашены:- заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей БОЧКАРЕВ;- генеральный директор ВЦИОМ Валерий ФЕДОРОВ;- генеральный директор Фонда международного медицинского кластера Ильдар ХАЙРУЛЛИН;- старший партнер компании MIC (Mobility in Chain) Федерико ПАРОЛОТТО (Италия);- генеральный директор компании JM Wilmotte &amp; Associés Борина АНДРИЁ (Франция);- руководитель направления стратегического консалтинга компании JLL Юлия НИКУЛИЧЕВА;- президент ГК "Инград" Павел ПОСЕЛЁНОВ.Как будет развиваться строительная отрасль в новых условиях? Насколько безопасна медицинская инфраструктура мегаполисов? Как вирусная угроза меняет стандарты качества жизни и требования к безопасности строительных объектов? Каковы новые приоритеты городского развития?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о развитии строительной отрасли в условиях пандемии

09:59 20.11.2020
 
Читать ria.ru в
25 ноября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Строительная отрасль в условиях пандемии: риски и новые возможности".
Задать вопрос

К участию приглашены:
- заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей БОЧКАРЕВ;
- генеральный директор ВЦИОМ Валерий ФЕДОРОВ;
- генеральный директор Фонда международного медицинского кластера Ильдар ХАЙРУЛЛИН;
- старший партнер компании MIC (Mobility in Chain) Федерико ПАРОЛОТТО (Италия);
- генеральный директор компании JM Wilmotte & Associés Борина АНДРИЁ (Франция);
- руководитель направления стратегического консалтинга компании JLL Юлия НИКУЛИЧЕВА;
- президент ГК "Инград" Павел ПОСЕЛЁНОВ.

Как будет развиваться строительная отрасль в новых условиях? Насколько безопасна медицинская инфраструктура мегаполисов? Как вирусная угроза меняет стандарты качества жизни и требования к безопасности строительных объектов? Каковы новые приоритеты городского развития?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
Анонсы
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:36Участника "Нового величия" Павла Ребровского перевели в обычную камеру
18:35Санду озвучила позицию по Крыму
18:33Вильфанд рассказал, сколько снега выпадет в Подмосковье
18:31Белорусская оппозиция опровергла сообщение о создании новой структуры
18:22МИД Германии призвал Лукашенко уважать народ Белоруссии
18:19МЧС передало Азербайджану список пропавших во время конфликта в Карабахе
18:19В АТЭС призвали отказаться от торговых мер вне рамок ВТО из-за COVID-19
18:07Директор ВОЗ рассказал о ситуации с коронавирусом в мире
18:04Источник сообщил о создании партии двоюродным племянником Путина
17:59Азербайджан направил России ходатайство по делу журналиста Семена Пегова
17:55Взрыв автомобиля милиционера в Гродно признали терактом
17:54Трамп в закрытом режиме выступил на виртуальном саммите АТЭС
17:51Правнуки подарили открытку королевской чете на 73-ю годовщину свадьбы
17:50Захвативший заложников в Тбилиси выдвинул требования
17:46МЧС планирует увеличить группировку в Карабахе
17:43Московскую клинику закрыли из-за сокрытия данных о пациентах с COVID-19
17:42Казахстан выйдет из договора с Россией о взаимодействии при пусках ракет
17:42В Курске задержали грабивших женщин отца и сына
17:31Главу Кипрской церкви перестали поминать в РПЦ из-за признания лидера ПЦУ
17:31РЖД дали врачам, борющимся с COVID-19, скидки на билет в купе
Лента новостейМолния