https://ria.ru/20201120/stroitelstvo-1585462034.html

Онлайн-конференция о развитии строительной отрасли в условиях пандемии

Онлайн-конференция о развитии строительной отрасли в условиях пандемии

25 ноября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Строительная отрасль в условиях пандемии: риски и новые возможности".

2020-11-20T09:59

2020-11-20T09:59

2020-11-20T09:59

анонсы

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https://cdn24.img.ria.ru/images/sharing/article/1585462034.jpg?1605855541

Задать вопросК участию приглашены:- заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей БОЧКАРЕВ;- генеральный директор ВЦИОМ Валерий ФЕДОРОВ;- генеральный директор Фонда международного медицинского кластера Ильдар ХАЙРУЛЛИН;- старший партнер компании MIC (Mobility in Chain) Федерико ПАРОЛОТТО (Италия);- генеральный директор компании JM Wilmotte & Associés Борина АНДРИЁ (Франция);- руководитель направления стратегического консалтинга компании JLL Юлия НИКУЛИЧЕВА;- президент ГК "Инград" Павел ПОСЕЛЁНОВ.Как будет развиваться строительная отрасль в новых условиях? Насколько безопасна медицинская инфраструктура мегаполисов? Как вирусная угроза меняет стандарты качества жизни и требования к безопасности строительных объектов? Каковы новые приоритеты городского развития?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы