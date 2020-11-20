https://ria.ru/20201120/steviya-1585572169.html

Для сладости и против "плохого" холестерина: чем полезна стевия

Для сладости и против "плохого" холестерина: чем полезна стевия

Стевия — это растение из семейства Астровых, которое славится медовым вкусом. О пользе и вреде популярного сахарозаменителя - в материале РИА Новости. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T18:06

2020-11-20T18:06

2020-11-20T18:06

витамины

сахар

еда

кулинария

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Стевия — это растение из семейства Астровых, которое славится медовым вкусом. О пользе и вреде популярного сахарозаменителя - в материале РИА Новости.Родина и история стевииЛистья этого растения тысячелетиями использовались на территории современного Парагвая и Бразилии в качестве добавки к пище и лекарственного средства. Однако европейцы узнали о нем лишь в XVI, когда стевию впервые исследовал ботаник из университета Валенсии Петрус Стевус. Именно в честь него растение получило свое название. Еще спустя триста лет оно было изучено более детально благодаря экспедиции швейцарского ботаника Бертони. Ему удалось выяснить, что стевию или “медовую траву”, как ее еще называют, коренное население широко использует в медицинских целях: лечит изжогу, ожоги, колики, заболевания ЖКТ и почек.Настоящий интерес к растению появился только в ХХ, когда ее стали использовать в качестве сахарозаменителя. Ученым удалось выделить экстракт стевиозид, который слаще сахарозы в 250—300 раз, но никак не влияет на уровень глюкозы в крови. С 80-х годов прошлого века стевия широко используется в Японии, США и Канаде в качестве пищевой добавки и сахарозаменителя, примерно в то же время она появилась и на территории СССР. Сейчас самый крупный поставщик стевии - Китай.Всего насчитывается более 260 видов этого растения, но уникальными вкусовыми качествами обладает только один из них - Stevia rebaudiana.Чем полезна стевияУ листьев этого растения много лечебных свойств. В их составе есть магний, селен, кальций, калий, фосфор, хром, цинк, витамины А, В, С, РР, натуральные пищевые кислоты и эфирные масла. Также стевия богата антиоксидантами, такими как кемпферол, флавоноиды и танин. Они эффективны в качестве профилактики злокачественных новообразований и, по некоторым данным, способны уменьшить риск развития рака поджелудочной железы на 23%.Несмотря на сильную сладость, стевия имеет низкую калорийность - всего 18 ккал на 100 грамм продукта. Из-за этого свойства широко используется в диетологии для сбалансированного питания. Считается, что “медовая трава” помогает при гипертонии, улучшает метаболизм, налаживает кислотно-щелочной баланс и очищает организм от шлаков и токсинов. Полезна стевия и для полости рта: она предотвращает рост бактерий, из-за которых появляется кариес, а также отбеливает зубы и укрепляет эмаль.Кроме этого, обладает противомикробным действием, замедляет процессы старения и помогает восстановиться после физических нагрузок.Когда она опаснаВ ХХ веке проводилось множество исследований пользы и вреда стевии, которые показывали противоречивые результаты. Так, например, в 80-х годах появились данные о том, что стевиозид - это мутаген и канцероген, который может быть опасен для организма человека. Лишь спустя 30 лет выяснилось, что это не так. При этом у стевии есть противопоказания.Для гипотоников вред стевии заключается в снижении кровяного давления при длительном применении. Также “медовая трава” может вызывать аллергию, поэтому вводить ее в рацион нужно аккуратно. Не рекомендуется во время беременности и кормления грудью. Может взаимодействовать с определенными видами лекарств, поэтому перед использованием следует проконсультироваться с врачом.“Некоторые люди подвержены повышенному риску развития побочных эффектов при регулярном употреблении стевии, - рассказала РИА Новости нутрициолог Вероника Хованская. - Это связано с тем, что стевия снижает уровень сахара в крови, а также действует как мочегонное средство. Она запрещена или не рекомендуется при поражении почек, проблемах с ЖКТ, гипогликемии, эндокринных нарушениях”.Как применяют в медицинеЧаще всего стевию используют при диабете, потому что она не повышает уровень глюкозы в крови, а также увеличивает выработку инсулина. При этом в качестве сахарозаменителя она намного безопаснее других таких средств, которые имеют побочные эффекты. Кроме этого, ее назначают при ожирении как часть правильного питания, и положительные отзывы специалистов говорят об эффективности стевии для снижения веса. Однако, по словам Хованской, в некоторых случаях при похудении тяга к сладкому может, наоборот, увеличиться.Флавоноиды, входящие в состав стевии, уменьшают уровень “плохого” холестерина. Благодаря им укрепляются стенки сосудов, однако такой эффект достигается только при употреблении листьев стевии, но не ее экстракта.Также стевия способна улучшить состояние кожи, укрепить волосы и ногти, оказывает иммуномодулирующее действие. Настоем из листьев можно обрабатывать ожоги и раны, так как трава имеет ранозаживляющее свойство.Применение в кулинарииЧаще всего стевия используется в качестве заменителя сахара. Ее можно класть в каши, выпечку и сладости. Особенно популярна при приготовлении кондитерских изделий, например, конфет, мороженного, десертов, йогуртов, жвачек, безалкогольных напитков.Измельченную траву стевии можно добавлять в чаи и кофе, чтобы сделать их слаще. Листья можно использовать для маринования овощей, при варке компотов и варенья, при приготовлении различных соусов.Как выбрать и хранитьСтевия продается в виде порошка, сиропа, таблеток, гранул. Также можно приобрести просто сухие листья, чай и экстракт растения. Причем порошкообразная или жидкая стевия в 200 раз слаще сахара, а ее листья всего в 10-40.Перед покупкой нужно убедиться, что это стопроцентно натуральный продукт без лишних примесей в виде глюкозы и крахмала. Также важно учитывать, что жидкость может иметь в составе спирт, а порошок - инсулин.Срок годности варьируется и зависит от формы покупаемого продукта. Обычно он указывается на этикетке. Хранить стевию нужно в темном месте, куда не попадают солнечные лучи. Срок годности может доходить до трех лет.Как правильно употреблятьПродукт можно использовать отдельно, так и в сочетании с другими блюдами. В качестве сахарозаменителя стевия добавляется в напитки. Из листьев можно приготовить чай, который нужно заваривать не более 15 минут. В целом, все зависит от формы купленного изделия - способ приготовления можно узнать на его упаковке.

https://ria.ru/20201119/sfu-1584872288.html

https://ria.ru/20190118/1549499523.html

https://ria.ru/20200315/1568621458.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

витамины, сахар, еда, кулинария