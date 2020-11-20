https://ria.ru/20201120/starenie-1585490915.html

Найден простой и недорогой способ обратить вспять старение

Найден простой и недорогой способ обратить вспять старение

Новое исследование израильских ученых показывает, что гипербарическая кислородная терапия может остановить старение клеток крови у здоровых пожилых людей и... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T12:16

2020-11-20T12:16

2020-11-20T16:59

риа наука

старение

биология

здоровье

израиль

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Новое исследование израильских ученых показывает, что гипербарическая кислородная терапия может остановить старение клеток крови у здоровых пожилых людей и обратить этот процесс вспять. Результаты опубликованы в журнале Aging. Исследователи из Тель-Авивского университета и Медицинского центра "Шамир" обнаружили, что известный метод лечения кислородом под высоким давлением в барокамере может обратить вспять два основных процесса, связанных со старением: укорочение теломер и накопление старых и неисправных клеток в организме.Метод гипербарической оксигенотерапии используют уже более ста лет для лечения декомпрессионной болезни у подводников и спасения людей при отравлении угарным газом. Терапия включает вдыхание чистого кислорода в герметичной камере, в результате чего кровь и ткани насыщаются кислородом. Предыдущие исследования показывали, что это стимулирует мозг и повышает когнитивные способности. Теперь ученые решили проверить, как это влияет на процессы старения.В клиническом исследовании приняли участие 35 здоровых взрослых в возрасте старше 64 лет. В течение трех месяцев каждый из них получил 60 сеансов кислородной терапии. Проанализировав анализы крови участников, взятые до начала, после первого и второго месяцев испытания и через две недели после его окончания, ученые обнаружили в иммунных клетках удлинение теломер на 38 процентов и уменьшение количества отмирающих клеток на 37 процентов. При этом пациенты не меняли образ жизни или диету и не принимали никаких дополнительных лекарств.Впервые ученым удалось не просто остановить, но и обратить вспять процесс старения без применения дорогостоящих препаратов, используя относительно простой и давно известный способ, единственный недостаток которого — необходимость проводить в барокамере по несколько часов ежедневно.Теломеры — это последовательности ДНК на концах хромосом. По мере того как клетки в течение жизни делятся, теломеры постепенно укорачиваются. Когда они становятся слишком короткими, клетка больше не может воспроизводиться и в конечном итоге умирает. Накопление таких неспособных к дальнейшему делению клеток в организме считают одной из основных причин старения.Поэтому ученые, занимающиеся вопросом обратимого старения, постоянно ищут способы возможного удлинения теломер. До сих пор это удавалось сделать только с помощью фармакологических препаратов, так как изменение образа жизни, физические упражнения и здоровое питание мало влияют на рост теломер."Значительное увеличение длины теломер, показанное во время и после наших испытаний, дает научному сообществу понимание того, что старение действительно можно обратить вспять на базовом клеточно-биологическом уровне", — приводятся в пресс-релизе Тель-Авивского университета слова руководителя исследования Шай Эфрати (Shai Efrati), профессора Медицинской школы имени Саклера."Всего за три месяца мы смогли достичь значительного удлинения теломер со скоростью, намного превышающей любые доступные в настоящее время лекарственные вмешательства или изменение образа жизни", — отмечает еще один автор статьи доктор Амир Хаданни (Amir Hadanny), нейрохирург Центра гипербарической медицины имени Сагола.Центр гипербарической медицины на протяжении многих лет занимается исследованиями методов, основанных на воздействии на организм кислорода с различными концентрациями под высоким давлением внутри барокамеры. Эти методы уже хорошо себя зарекомендовали в лечении инсультов и травм головного мозга, а теперь и при лечении старения.

https://ria.ru/20201022/rak-1580999986.html

https://ria.ru/20201015/telomery-1579966380.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

старение, биология, здоровье, израиль