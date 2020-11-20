https://ria.ru/20201120/ssha-1585525753.html

СМИ заявили о попытках силовиков защитить США от директив Трампа

СМИ заявили о попытках силовиков защитить США от директив Трампа

Издание Financial Times со ссылкой на источники утверждает, что чиновники в силовых структурах США пытаются выработать линию "защиты оборонной и... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T14:42

2020-11-20T14:42

2020-11-20T14:42

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Издание Financial Times со ссылкой на источники утверждает, что чиновники в силовых структурах США пытаются выработать линию "защиты оборонной и разведывательной инфраструктуры страны от последних директив" президента США Дональда Трампа, отказывающегося признать поражение на выборах.Издание отмечает, что после выборов Трамп начал череду увольнений в силовых структурах США и проводит внешнюю политику, которая, "по опасениям многих, может представлять угрозу для национальной безопасности"."Инсайдеры и официальные лица в сфере национальной безопасности говорят, что увольнения и изменения в политике, проводимые Трампом после выборов, побудили чиновников провести последнюю 60-дневную арьергардную операцию, чтобы защитить жизненно важную инфраструктуру обороны и разведки страны от шквала последних директив", - пишет газета."Людей увольняют направо и налево, а если вас не уволили, то загоняют в угол", - сказал Пол Гебхард, бывший помощник министра обороны, который работал в период передачи власти администрации Джорджа Буша в 2000 году.Издание отмечает, что военные также могут помешать попыткам Трампа вывести войска из других стран."Военные очень хорошо умеют тормозить события, когда хотят оттянуть время", - заявил бывший заместитель министра обороны при администрации Джорджа Буша Дов Закхейм. По его словам, военные могут сослаться на логистические задержки, связанные с перебрасыванием оборудования и передачей баз, и перевести войска в соседние страны, а не обратно в США. "Процесс вывода войск может быть обратим, когда Джо Байден придет к власти", - пишет газета.

https://ria.ru/20201120/tranzit-1585406904.html

https://ria.ru/20201120/tramp-1585456506.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире