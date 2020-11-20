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Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201120/ssha-1585525753.html
СМИ заявили о попытках силовиков защитить США от директив Трампа
СМИ заявили о попытках силовиков защитить США от директив Трампа
Издание Financial Times со ссылкой на источники утверждает, что чиновники в силовых структурах США пытаются выработать линию "защиты оборонной и... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T14:42
2020-11-20T14:42
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Издание Financial Times со ссылкой на источники утверждает, что чиновники в силовых структурах США пытаются выработать линию "защиты оборонной и разведывательной инфраструктуры страны от последних директив" президента США Дональда Трампа, отказывающегося признать поражение на выборах.Издание отмечает, что после выборов Трамп начал череду увольнений в силовых структурах США и проводит внешнюю политику, которая, "по опасениям многих, может представлять угрозу для национальной безопасности"."Инсайдеры и официальные лица в сфере национальной безопасности говорят, что увольнения и изменения в политике, проводимые Трампом после выборов, побудили чиновников провести последнюю 60-дневную арьергардную операцию, чтобы защитить жизненно важную инфраструктуру обороны и разведки страны от шквала последних директив", - пишет газета."Людей увольняют направо и налево, а если вас не уволили, то загоняют в угол", - сказал Пол Гебхард, бывший помощник министра обороны, который работал в период передачи власти администрации Джорджа Буша в 2000 году.Издание отмечает, что военные также могут помешать попыткам Трампа вывести войска из других стран."Военные очень хорошо умеют тормозить события, когда хотят оттянуть время", - заявил бывший заместитель министра обороны при администрации Джорджа Буша Дов Закхейм. По его словам, военные могут сослаться на логистические задержки, связанные с перебрасыванием оборудования и передачей баз, и перевести войска в соседние страны, а не обратно в США. "Процесс вывода войск может быть обратим, когда Джо Байден придет к власти", - пишет газета.
https://ria.ru/20201120/tranzit-1585406904.html
https://ria.ru/20201120/tramp-1585456506.html
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

СМИ заявили о попытках силовиков защитить США от директив Трампа

14:42 20.11.2020
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Издание Financial Times со ссылкой на источники утверждает, что чиновники в силовых структурах США пытаются выработать линию "защиты оборонной и разведывательной инфраструктуры страны от последних директив" президента США Дональда Трампа, отказывающегося признать поражение на выборах.
Издание отмечает, что после выборов Трамп начал череду увольнений в силовых структурах США и проводит внешнюю политику, которая, "по опасениям многих, может представлять угрозу для национальной безопасности".

"Сейчас они на взводе и пытаются понять, как остановить (Трампа)", - приводит издание слова бывшего высокопоставленного сотрудника Пентагона, описывающего настроения, царящие среди чиновников в сфере национальной безопасности.

"Инсайдеры и официальные лица в сфере национальной безопасности говорят, что увольнения и изменения в политике, проводимые Трампом после выборов, побудили чиновников провести последнюю 60-дневную арьергардную операцию, чтобы защитить жизненно важную инфраструктуру обороны и разведки страны от шквала последних директив", - пишет газета.
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
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"Людей увольняют направо и налево, а если вас не уволили, то загоняют в угол", - сказал Пол Гебхард, бывший помощник министра обороны, который работал в период передачи власти администрации Джорджа Буша в 2000 году.
Издание отмечает, что военные также могут помешать попыткам Трампа вывести войска из других стран.
"Военные очень хорошо умеют тормозить события, когда хотят оттянуть время", - заявил бывший заместитель министра обороны при администрации Джорджа Буша Дов Закхейм. По его словам, военные могут сослаться на логистические задержки, связанные с перебрасыванием оборудования и передачей баз, и перевести войска в соседние страны, а не обратно в США. "Процесс вывода войск может быть обратим, когда Джо Байден придет к власти", - пишет газета.
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