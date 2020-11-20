https://ria.ru/20201120/ssha-1585466196.html

В США гражданам рекомендуют отказаться от поездок на День благодарения

В США гражданам рекомендуют отказаться от поездок на День благодарения

Власти США не рекомендуют гражданам отправляться в поездки на День благодарения, который будет отмечаться 26 ноября, сообщил Генри Уолки, представитель Центров... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T12:32

2020-11-20T12:32

2020-11-20T12:32

туризм

коронавирус covid-19

туризм

новости - туризм

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568373178_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_456a14e1e93d9e96de99ca1eefb7ec64.jpg

ВАШИНГТОН, 20 ноя — РИА Новости. Власти США не рекомендуют гражданам отправляться в поездки на День благодарения, который будет отмечаться 26 ноября, сообщил Генри Уолки, представитель Центров по контролю и профилактике заболеваний (СDC)."На данном критическом этапе CDC рекомендует не путешествовать в нынешний период Дня благодарения", — заявил Уолки.Обычно этот праздник является одним из наиболее напряженных для авиакомпаний и всей индустрии поездок и туризма. Его принято проводить в кругу семьи, многие американцы навещают своих родственников в других городах и штатах.По словам Уолки, гражданам рекомендуют также носить маску в общественных местах, поддерживать социальную дистанцию и почаще мыть руки.В США вновь растет число случаев коронавируса, в день регистрируется до 150 тысяч заболевших. Всего в стране уже более 11,5 миллиона заразившихся, более 250 тысяч человек умерли.

https://ria.ru/20201117/yuar-1584792634.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, сша