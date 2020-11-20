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В США гражданам рекомендуют отказаться от поездок на День благодарения
В США гражданам рекомендуют отказаться от поездок на День благодарения
Власти США не рекомендуют гражданам отправляться в поездки на День благодарения, который будет отмечаться 26 ноября, сообщил Генри Уолки, представитель Центров... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T12:32
2020-11-20T12:32
2020-11-20T12:32
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ВАШИНГТОН, 20 ноя — РИА Новости. Власти США не рекомендуют гражданам отправляться в поездки на День благодарения, который будет отмечаться 26 ноября, сообщил Генри Уолки, представитель Центров по контролю и профилактике заболеваний (СDC)."На данном критическом этапе CDC рекомендует не путешествовать в нынешний период Дня благодарения", — заявил Уолки.Обычно этот праздник является одним из наиболее напряженных для авиакомпаний и всей индустрии поездок и туризма. Его принято проводить в кругу семьи, многие американцы навещают своих родственников в других городах и штатах.По словам Уолки, гражданам рекомендуют также носить маску в общественных местах, поддерживать социальную дистанцию и почаще мыть руки.В США вновь растет число случаев коронавируса, в день регистрируется до 150 тысяч заболевших. Всего в стране уже более 11,5 миллиона заразившихся, более 250 тысяч человек умерли.
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, сша
ВАШИНГТОН, 20 ноя — РИА Новости. Власти США не рекомендуют гражданам отправляться в поездки на День благодарения, который будет отмечаться 26 ноября, сообщил Генри Уолки, представитель Центров по контролю и профилактике заболеваний (СDC).
"На данном критическом этапе CDC рекомендует не путешествовать в нынешний период Дня благодарения", — заявил Уолки.
Обычно этот праздник является одним из наиболее напряженных для авиакомпаний и всей индустрии поездок и туризма. Его принято проводить в кругу семьи, многие американцы навещают своих родственников в других городах и штатах.
По словам Уолки, гражданам рекомендуют также носить маску в общественных местах, поддерживать социальную дистанцию и почаще мыть руки.
В США вновь растет число случаев коронавируса, в день регистрируется до 150 тысяч заболевших. Всего в стране уже более 11,5 миллиона заразившихся, более 250 тысяч человек умерли.