https://ria.ru/20201120/spetssluzhby-1585517451.html

Лукашенко заявил об обнаружении центров спецслужб США в Киеве и Варшаве

Лукашенко заявил об обнаружении центров спецслужб США в Киеве и Варшаве

Российская и белорусская разведки обнаружили в Киеве и под Варшавой центры американских спецслужб, заявил Александр Лукашенко. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T14:16

2020-11-20T14:16

2020-11-20T15:19

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

варшава

киев

в мире

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МИНСК, 20 ноя — РИА Новости. Российская и белорусская разведки обнаружили в Киеве и под Варшавой центры американских спецслужб, заявил Александр Лукашенко.Как передает Sputnik Беларусь, отвечая на вопросы журналистов, президент Белоруссии, в частности, сообщил, что сейчас против республики работают мощнейшие спецслужбы мира.По его словам, Соединенные Штаты "качают всю планету", в первую очередь используя интернет и современные технологии. "Вот вы создали, вы качали, вы вмешивались в чужие выборы, вот получили сами. Это им, понимаете, поперек горла Беларусь, надо смять. Не получится!" — подчеркнул он.После состоявшихся в начале августа выборов президента в Белоруссии начались акции протеста. По данным ЦИК, с 80,1% голосов победил Лукашенко, который возглавляет страну на протяжении 26 лет. Оппозиция и ЕС не признали итогов голосования. В ноябре Европа ввела санкции против белорусского лидера, поскольку считает его ответственным за репрессии против кандидатов на пост главы республики от оппозиции и мирных манифестантов, а также за запугивание журналистов. Вашингтон эти меры поддержал.Белорусские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли, что продолжающиеся в стране митинги координируют из-за границы, в том числе из Польши, Чехии, Литвы и с Украины. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию: по его словам, беспорядки направляют США, а европейцы им подыгрывают. Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20200909/navalnyy-1576983211.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, варшава, киев, в мире