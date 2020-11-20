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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201120/spetssluzhby-1585517451.html
Лукашенко заявил об обнаружении центров спецслужб США в Киеве и Варшаве
Лукашенко заявил об обнаружении центров спецслужб США в Киеве и Варшаве
Российская и белорусская разведки обнаружили в Киеве и под Варшавой центры американских спецслужб, заявил Александр Лукашенко. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T14:16
2020-11-20T15:19
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
варшава
киев
в мире
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МИНСК, 20 ноя — РИА Новости. Российская и белорусская разведки обнаружили в Киеве и под Варшавой центры американских спецслужб, заявил Александр Лукашенко.Как передает Sputnik Беларусь, отвечая на вопросы журналистов, президент Белоруссии, в частности, сообщил, что сейчас против республики работают мощнейшие спецслужбы мира.По его словам, Соединенные Штаты "качают всю планету", в первую очередь используя интернет и современные технологии. "Вот вы создали, вы качали, вы вмешивались в чужие выборы, вот получили сами. Это им, понимаете, поперек горла Беларусь, надо смять. Не получится!" — подчеркнул он.После состоявшихся в начале августа выборов президента в Белоруссии начались акции протеста. По данным ЦИК, с 80,1% голосов победил Лукашенко, который возглавляет страну на протяжении 26 лет. Оппозиция и ЕС не признали итогов голосования. В ноябре Европа ввела санкции против белорусского лидера, поскольку считает его ответственным за репрессии против кандидатов на пост главы республики от оппозиции и мирных манифестантов, а также за запугивание журналистов. Вашингтон эти меры поддержал.Белорусские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли, что продолжающиеся в стране митинги координируют из-за границы, в том числе из Польши, Чехии, Литвы и с Украины. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию: по его словам, беспорядки направляют США, а европейцы им подыгрывают. Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
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александр лукашенко, белоруссия, варшава, киев, в мире

Лукашенко заявил об обнаружении центров спецслужб США в Киеве и Варшаве

14:16 20.11.2020 (обновлено: 15:19 20.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов в Минске
Сотрудники правоохранительных органов в Минске - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МИНСК, 20 ноя — РИА Новости. Российская и белорусская разведки обнаружили в Киеве и под Варшавой центры американских спецслужб, заявил Александр Лукашенко.
Как передает Sputnik Беларусь, отвечая на вопросы журналистов, президент Белоруссии, в частности, сообщил, что сейчас против республики работают мощнейшие спецслужбы мира.

"США — они под Варшавой центр создали, а сейчас в Киеве создали. Ладно я бы сказал, но мы с россиянами, разведки наша и российская поработали, увидели эти центры. Ни одного поляка там нет. Это только территория. Там все американцы сидят — умные, талантливые, способные люди", — сказал Лукашенко.

По его словам, Соединенные Штаты "качают всю планету", в первую очередь используя интернет и современные технологии. "Вот вы создали, вы качали, вы вмешивались в чужие выборы, вот получили сами. Это им, понимаете, поперек горла Беларусь, надо смять. Не получится!" — подчеркнул он.
После состоявшихся в начале августа выборов президента в Белоруссии начались акции протеста. По данным ЦИК, с 80,1% голосов победил Лукашенко, который возглавляет страну на протяжении 26 лет. Оппозиция и ЕС не признали итогов голосования.
В ноябре Европа ввела санкции против белорусского лидера, поскольку считает его ответственным за репрессии против кандидатов на пост главы республики от оппозиции и мирных манифестантов, а также за запугивание журналистов. Вашингтон эти меры поддержал.
Белорусские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли, что продолжающиеся в стране митинги координируют из-за границы, в том числе из Польши, Чехии, Литвы и с Украины. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию: по его словам, беспорядки направляют США, а европейцы им подыгрывают.
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