Лукашенко заявил об обнаружении центров спецслужб США в Киеве и Варшаве
14:16 20.11.2020 (обновлено: 15:19 20.11.2020)
Как передает Sputnik Беларусь, отвечая на вопросы журналистов, президент Белоруссии, в частности, сообщил, что сейчас против республики работают мощнейшие спецслужбы мира.
"США — они под Варшавой центр создали, а сейчас в Киеве создали. Ладно я бы сказал, но мы с россиянами, разведки наша и российская поработали, увидели эти центры. Ни одного поляка там нет. Это только территория. Там все американцы сидят — умные, талантливые, способные люди", — сказал Лукашенко.
По его словам, Соединенные Штаты "качают всю планету", в первую очередь используя интернет и современные технологии. "Вот вы создали, вы качали, вы вмешивались в чужие выборы, вот получили сами. Это им, понимаете, поперек горла Беларусь, надо смять. Не получится!" — подчеркнул он.
После состоявшихся в начале августа выборов президента в Белоруссии начались акции протеста. По данным ЦИК, с 80,1% голосов победил Лукашенко, который возглавляет страну на протяжении 26 лет. Оппозиция и ЕС не признали итогов голосования.
В ноябре Европа ввела санкции против белорусского лидера, поскольку считает его ответственным за репрессии против кандидатов на пост главы республики от оппозиции и мирных манифестантов, а также за запугивание журналистов. Вашингтон эти меры поддержал.
Белорусские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли, что продолжающиеся в стране митинги координируют из-за границы, в том числе из Польши, Чехии, Литвы и с Украины. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию: по его словам, беспорядки направляют США, а европейцы им подыгрывают.
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