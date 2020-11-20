Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
https://ria.ru/20201120/spasateli-1585398855.html
Система 112 помогла найти заблудившихся в метель путников
Система 112 помогла найти заблудившихся в метель путников
Заблудиться ночью в метель теперь не страшно. Система 112 незамедлительно обнаружит путников, сбившихся с дороги, и пришлет на помощь спасателей. Так и... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T08:00
2020-11-20T11:17
хорошие новости
хорошие новости
ростовская область
технологии
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585397517_0:24:1500:868_1400x0_80_0_0_55c824e78e7969d07f6e773766ccc2cd.jpg
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Заблудиться ночью в метель теперь не страшно. Система 112 незамедлительно обнаружит путников, сбившихся с дороги, и пришлет на помощь спасателей. Так и произошло в Боковском районе Ростовской области, где система обеспечения вызова экстренных оперативных служб помогла найти потерявшихся местных жителей. О благополучном исходе происшествия сообщается на официальном портале правительства Ростовской области.Ночью 17 ноября оператор системы Боковского района получил вызов от местного жителя, который сообщил, что из-за разыгравшейся метели он и его друг на личном автомобиле попали в снежный занос на проселочной дороге. Он назвал лишь приблизительные координаты местоположения, сетуя, что дать более четкие ориентиры не может по причине плохой видимости. К утру, несмотря на осложнение поисков отсутствием четкого местоположения, спасателям все-таки удалось найти путников живыми и невредимыми.Дело в том, что система 112 обеспечена функцией автоматического определения местоположения абонента.Стоит отметить, что точность отображения звонка зависит от количества вышек, и, если человек находится в отдалении от местности, погрешность может составлять от 800 метров.Система 112 продолжает свою работу на территории региона уже четыре года. За это время структура позволила объединить диспетчерские и экстренные службы, а также значительно сократить время реагирования на чрезвычайные происшествия и обращения граждан. Ежедневно за помощью по экстренному номеру 112 обращаются более десяти тысяч дончан.
https://ria.ru/20201022/politsiya-1580905973.html
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585397517_67:0:1400:1000_1400x0_80_0_0_e761f9f67ea3197f15f9b5a0cd07408c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хорошие новости, ростовская область, технологии, происшествия

Система 112 помогла найти заблудившихся в метель путников

08:00 20.11.2020 (обновлено: 11:17 20.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим БогодвидМашина на проселочной дороге зимой
Машина на проселочной дороге зимой - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Заблудиться ночью в метель теперь не страшно. Система 112 незамедлительно обнаружит путников, сбившихся с дороги, и пришлет на помощь спасателей. Так и произошло в Боковском районе Ростовской области, где система обеспечения вызова экстренных оперативных служб помогла найти потерявшихся местных жителей. О благополучном исходе происшествия сообщается на официальном портале правительства Ростовской области.
Ночью 17 ноября оператор системы Боковского района получил вызов от местного жителя, который сообщил, что из-за разыгравшейся метели он и его друг на личном автомобиле попали в снежный занос на проселочной дороге. Он назвал лишь приблизительные координаты местоположения, сетуя, что дать более четкие ориентиры не может по причине плохой видимости. К утру, несмотря на осложнение поисков отсутствием четкого местоположения, спасателям все-таки удалось найти путников живыми и невредимыми.
Мужчина собирает грибы в лесу - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
22 октября, 08:00Хорошие новости
Полицейские спасли грибников, потерявшихся в брянских лесах
Дело в том, что система 112 обеспечена функцией автоматического определения местоположения абонента.

"В таких случаях на помощь оператору 112 приходит автоматическая система определения местоположения абонента. Иными словами, оператор видит не только номер, с которого поступил вызов, но и место на карте, откуда пришел звонок. Даже если в телефоне отсутствует сим-карта, сигнал поймает ближайшая вышка сотовой связи и отобразит местоположение", — рассказал заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

Стоит отметить, что точность отображения звонка зависит от количества вышек, и, если человек находится в отдалении от местности, погрешность может составлять от 800 метров.
Система 112 продолжает свою работу на территории региона уже четыре года. За это время структура позволила объединить диспетчерские и экстренные службы, а также значительно сократить время реагирования на чрезвычайные происшествия и обращения граждан. Ежедневно за помощью по экстренному номеру 112 обращаются более десяти тысяч дончан.
 
Хорошие новостиХорошие новостиРостовская областьТехнологииПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:36Участника "Нового величия" Павла Ребровского перевели в обычную камеру
18:35Санду озвучила позицию по Крыму
18:33Вильфанд рассказал, сколько снега выпадет в Подмосковье
18:31Белорусская оппозиция опровергла сообщение о создании новой структуры
18:22МИД Германии призвал Лукашенко уважать народ Белоруссии
18:19МЧС передало Азербайджану список пропавших во время конфликта в Карабахе
18:19В АТЭС призвали отказаться от торговых мер вне рамок ВТО из-за COVID-19
18:07Директор ВОЗ рассказал о ситуации с коронавирусом в мире
18:04Источник сообщил о создании партии двоюродным племянником Путина
17:59Азербайджан направил России ходатайство по делу журналиста Семена Пегова
17:55Взрыв автомобиля милиционера в Гродно признали терактом
17:54Трамп в закрытом режиме выступил на виртуальном саммите АТЭС
17:51Правнуки подарили открытку королевской чете на 73-ю годовщину свадьбы
17:50Захвативший заложников в Тбилиси выдвинул требования
17:46МЧС планирует увеличить группировку в Карабахе
17:43Московскую клинику закрыли из-за сокрытия данных о пациентах с COVID-19
17:42Казахстан выйдет из договора с Россией о взаимодействии при пусках ракет
17:42В Курске задержали грабивших женщин отца и сына
17:31Главу Кипрской церкви перестали поминать в РПЦ из-за признания лидера ПЦУ
17:31РЖД дали врачам, борющимся с COVID-19, скидки на билет в купе
Лента новостейМолния