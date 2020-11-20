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Система 112 помогла найти заблудившихся в метель путников
Система 112 помогла найти заблудившихся в метель путников
Заблудиться ночью в метель теперь не страшно. Система 112 незамедлительно обнаружит путников, сбившихся с дороги, и пришлет на помощь спасателей. Так и... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T08:00
2020-11-20T08:00
2020-11-20T11:17
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Заблудиться ночью в метель теперь не страшно. Система 112 незамедлительно обнаружит путников, сбившихся с дороги, и пришлет на помощь спасателей. Так и произошло в Боковском районе Ростовской области, где система обеспечения вызова экстренных оперативных служб помогла найти потерявшихся местных жителей. О благополучном исходе происшествия сообщается на официальном портале правительства Ростовской области.Ночью 17 ноября оператор системы Боковского района получил вызов от местного жителя, который сообщил, что из-за разыгравшейся метели он и его друг на личном автомобиле попали в снежный занос на проселочной дороге. Он назвал лишь приблизительные координаты местоположения, сетуя, что дать более четкие ориентиры не может по причине плохой видимости. К утру, несмотря на осложнение поисков отсутствием четкого местоположения, спасателям все-таки удалось найти путников живыми и невредимыми.Дело в том, что система 112 обеспечена функцией автоматического определения местоположения абонента.Стоит отметить, что точность отображения звонка зависит от количества вышек, и, если человек находится в отдалении от местности, погрешность может составлять от 800 метров.Система 112 продолжает свою работу на территории региона уже четыре года. За это время структура позволила объединить диспетчерские и экстренные службы, а также значительно сократить время реагирования на чрезвычайные происшествия и обращения граждан. Ежедневно за помощью по экстренному номеру 112 обращаются более десяти тысяч дончан.
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хорошие новости, ростовская область, технологии, происшествия
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Заблудиться ночью в метель теперь не страшно. Система 112 незамедлительно обнаружит путников, сбившихся с дороги, и пришлет на помощь спасателей. Так и произошло в Боковском районе Ростовской области, где система обеспечения вызова экстренных оперативных служб помогла найти потерявшихся местных жителей. О благополучном исходе происшествия сообщается на официальном портале правительства Ростовской области.
Ночью 17 ноября оператор системы Боковского района получил вызов от местного жителя, который сообщил, что из-за разыгравшейся метели он и его друг на личном автомобиле попали в снежный занос на проселочной дороге. Он назвал лишь приблизительные координаты местоположения, сетуя, что дать более четкие ориентиры не может по причине плохой видимости. К утру, несмотря на осложнение поисков отсутствием четкого местоположения, спасателям все-таки удалось найти путников живыми и невредимыми.
Дело в том, что система 112 обеспечена функцией автоматического определения местоположения абонента.
"В таких случаях на помощь оператору 112 приходит автоматическая система определения местоположения абонента. Иными словами, оператор видит не только номер, с которого поступил вызов, но и место на карте, откуда пришел звонок. Даже если в телефоне отсутствует сим-карта, сигнал поймает ближайшая вышка сотовой связи и отобразит местоположение", — рассказал заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.
Стоит отметить, что точность отображения звонка зависит от количества вышек, и, если человек находится в отдалении от местности, погрешность может составлять от 800 метров.
Система 112 продолжает свою работу на территории региона уже четыре года. За это время структура позволила объединить диспетчерские и экстренные службы, а также значительно сократить время реагирования на чрезвычайные происшествия и обращения граждан. Ежедневно за помощью по экстренному номеру 112 обращаются более десяти тысяч дончан.