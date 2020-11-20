https://ria.ru/20201120/sobyanin-1585524863.html

Собянин оценил работу детских врачей в условиях коронавируса

Собянин оценил работу детских врачей в условиях коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил детских врачей с Международным днем педиатрии, отметив, что даже в условиях пандемии медпомощь оказывается в полном объеме,... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T14:38

2020-11-20T14:38

2020-11-20T14:38

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

морозовская детская городская клиническая больница

коронавирусы

коммунарка (москва)

здоровье - общество

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил детских врачей с Международным днем педиатрии, отметив, что даже в условиях пандемии медпомощь оказывается в полном объеме, система работает без сбоев."Сегодня день детских врачей, педиатров. Я с большим удовольствием поздравляю большой коллектив московских врачей, это десятки тысяч людей, которые каждый день - многие из них круглыми сутками - занимаются оказанием помощи матерям, детям. В целом, должен сказать, что даже в условиях пандемии вся помощь в полном объеме оказывается и несмотря на сложности, проблемы вся система работает без сбоев, об этом говорят показатели", - сказал Собянин в ходе посещения Морозовской детской городской клинической больницы.Мэр отметил, что даже в период пандемии в столице снижаются младенческая и материнская смертность и заболеваемость, что является важным показателем. По его словам, за последние годы в московском здравоохранении по данным показателям достигнут уровень "лучших европейских образцов и стандартов", и в этом участвуют все звенья педиатрической помощи."Мы занимались серьезно улучшением материальной базы детской и материнской помощи, и будем продолжать заниматься. Сегодня в строительстве находятся больничные корпуса и центры различной помощи, десятки поликлиник проходят кардинальную реконструкцию. Надеюсь, что мы с каждым годом улучшать и создавать условия для работы детских врачей, всего медперсонала, кто занят в этой сфере. И, конечно, с каждым годом оказывать все более и более качественную помощь нашим маленьким москвичам и мамам. Спасибо вам за работу огромное, поздравляю", - заключил мэр.Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, в настоящее время в столице работают более 4,7 тысячи врачей-педиатров, в том числе около 3,8 тысячи - в амбулаторно-поликлинической сети, остальные - в стационарах, детских санаториях и на скорой помощи.Амбулаторную помощь детям оказывают 80 детских поликлиник и отделений первичной помощи при стационарах. Стационарную помощь в Москве детям оказывают 10 специализированных городских больниц. С началом пандемии новой коронавирусной инфекции помощь детям с COVID-19 была организована в 4 стационарах: ДГКБ им. З.А. Башляевой, Морозовской ДГКБ, ДИКБ № 6 и ИКБ № 2.Также в пресс-службе сообщили, что в ближайшие годы правительство Москвы планирует завершить строительство таких важных объектов, как многопрофильный детский комплекс ДГКБ святого Владимира; неонатальный корпус ГКБ им. В.В. Виноградова (Родильный дом №4); перинатальный центр в ГКБ № 40 в Коммунарке. В 2020 году завершен капремонт в 3 корпусах детских стационаров: ДГКБ № 9 им. Г.Н. Сперанского (филиал №2); ДИКБ № 6 и НПЦ специализированной медицинской помощи детям им. В. Ф. Войно-Ясенецкого. В ближайшие годы будет завершен капремонт нескольких корпусов в Морозовской больнице и ГКБ им. М.П. Кончаловского.Кроме того, до конца 2020 года будет закончен капитальный ремонт 5 детских поликлиник. Всего же в рамках программы реконструкции 135 столичных поликлиник будут капитально отремонтированы 55 зданий детских и 7 детско-взрослых поликлиник.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201119/vyplaty-1585319782.html

https://ria.ru/20201119/medrabotniki-1585327059.html

коммунарка (москва)

москва

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