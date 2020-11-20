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В Госдуме выступили против штрафов за превышение скорости на 1 км/ч
В Госдуме выступили против штрафов за превышение скорости на 1 км/ч
Депутат Максим Сураев прокомментировал предложение его коллеги по партии "Единая Россия" Александра Васильева штрафовать водителей за превышение скорости даже... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T17:13
2020-11-20T17:13
россия
авто
андрей исаев
госдума рф
единая россия
общество
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Депутат Максим Сураев прокомментировал предложение его коллеги по партии "Единая Россия" Александра Васильева штрафовать водителей за превышение скорости даже на один километр в час."При любом раскладе надо сначала навести порядок в скоростных переходах: на одной трассе на расстоянии условных двух километров могут стоять ограничения 60, 50, 40 и так далее. Водитель не успевает следить за этим. Нужно, чтобы на трассе была одна скорость — тогда имеет смысл что-то уменьшать, а когда висит по двадцать разных знаков — это неправильно", — приводит слова Сураева "Газета.ру".При этом он добавил, что наиболее приемлемым решением в данной ситуации считает снижение нештрафуемого порога превышения скорости до десяти километров в час.Ранее однопартиец Васильева, Андрей Исаев, также заявил, что не поддерживает его идею. Он подчеркнул, что предложение Васильева не обсуждали в "Единой России", и никакого законопроекта, затрагивающего нештрафуемый порог превышения скорости в Госдуму, не вносили. Исаев добавил, что фракция не поддержит подобную инициативу.В начале ноября министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что в ведомстве выступают против идеи снижения нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 до десяти километров в час.
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россия, авто, андрей исаев, госдума рф, единая россия, общество

В Госдуме выступили против штрафов за превышение скорости на 1 км/ч

17:13 20.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудники ДПС ГИБДД во время проверки соблюдения масочного режима водителями такси в Новосибирске
Сотрудники ДПС ГИБДД во время проверки соблюдения масочного режима водителями такси в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Депутат Максим Сураев прокомментировал предложение его коллеги по партии "Единая Россия" Александра Васильева штрафовать водителей за превышение скорости даже на один километр в час.
"При любом раскладе надо сначала навести порядок в скоростных переходах: на одной трассе на расстоянии условных двух километров могут стоять ограничения 60, 50, 40 и так далее. Водитель не успевает следить за этим. Нужно, чтобы на трассе была одна скорость — тогда имеет смысл что-то уменьшать, а когда висит по двадцать разных знаков — это неправильно", — приводит слова Сураева "Газета.ру".
Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД на трассе Р-217 Кавказ - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
14:14
Эксперты отвергли идею о штрафах за превышение скорости на 1 км/ч
При этом он добавил, что наиболее приемлемым решением в данной ситуации считает снижение нештрафуемого порога превышения скорости до десяти километров в час.
Ранее однопартиец Васильева, Андрей Исаев, также заявил, что не поддерживает его идею. Он подчеркнул, что предложение Васильева не обсуждали в "Единой России", и никакого законопроекта, затрагивающего нештрафуемый порог превышения скорости в Госдуму, не вносили. Исаев добавил, что фракция не поддержит подобную инициативу.
В начале ноября министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что в ведомстве выступают против идеи снижения нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 до десяти километров в час.
 
РоссияАвтоАндрей ИсаевГосдума РФЕдиная РоссияОбщество
 
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