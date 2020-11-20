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Минздрав Кузбасса нашел нарушения в работе скорой после смерти пациентки
Минздрав Кузбасса нашел нарушения в работе скорой после смерти пациентки
Минздрав Кузбасса в ходе служебной проверки после смерти пациентки во время приема у врача в Ленинск-Кузнецкой районной больнице выявил нарушения правил приема... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T09:11
2020-11-20T09:11
2020-11-20T09:11
михаил мурашко
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 20 ноя - РИА Новости. Минздрав Кузбасса в ходе служебной проверки после смерти пациентки во время приема у врача в Ленинск-Кузнецкой районной больнице выявил нарушения правил приема вызовов фельдшером скорой помощи, сообщила первый замминистра регионального минздрава Елена Зеленина.Информация о смерти женщины в больнице появилась в соцсетях 9 ноября. Отмечалось, что пациентка умерла в очереди на прием к врачу, куда ее доставили родственники, не дождавшись скорой помощи в течение двух дней. Позже местные СМИ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщили, что женщина умерла в кабинете врача в Ленинск-Кузнецкой райбольнице, когда ее в тяжелом состоянии приняли без очереди. Региональный минздрав по данному случаю начал служебное расследование, свою проверку по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко начал и Росздрав.Замминистра добавила, что утяжелению состояния пациентки способствовало и то, что та поздно обратилась за медицинской помощью, а до этого отказывалась от госпитализации."К сожалению, имело место быть и позднее обращение пациентки за медицинской помощью, она длительное время лечилась сама, вызов этот был повторным 8 числа (8 ноября - ред.), 5 числа бригада скорой медицинской помощи к пациентке выезжала, она отказалась от госпитализации – это явилось одной из причин утяжеления состояния", - добавила Зеленина.Она подчеркнула, что несмотря на все это медработники, участвовавшие в оказании медпомощи умершей пациентке и допустившие нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности.По данным на пятницу, всего в Кемеровской области выявлено 19 194 случая заражения коронавирусом, 334 человека скончались. Под медицинским наблюдением находятся 10 233 человека, сняты с наблюдения 151 441 человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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михаил мурашко, кемеровская область, происшествия
КЕМЕРОВО, 20 ноя - РИА Новости. Минздрав Кузбасса в ходе служебной проверки после смерти пациентки во время приема у врача в Ленинск-Кузнецкой районной больнице выявил нарушения правил приема вызовов фельдшером скорой помощи, сообщила первый замминистра регионального минздрава Елена Зеленина.
Информация о смерти женщины в больнице появилась в соцсетях 9 ноября. Отмечалось, что пациентка умерла в очереди на прием к врачу, куда ее доставили родственники, не дождавшись скорой помощи в течение двух дней. Позже местные СМИ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщили, что женщина умерла в кабинете врача в Ленинск-Кузнецкой райбольнице, когда ее в тяжелом состоянии приняли без очереди. Региональный минздрав по данному случаю начал служебное расследование, свою проверку по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко
начал и Росздрав.
"Мы закончили служебную проверку, выявлено <…> нарушение правил приема вызовов фельдшером по приему вызовов отделения скорой медицинской помощи Центра охраны здоровья шахтеров. Вызов она (фельдшер - ред.) выслушала, <…> но, к сожалению, не передала в нарушение должностной инструкции на обслуживание, дала рекомендации по дальнейшему ведению или лечению, и вызов не был передан на станцию скорой помощи, на обслуживание бригадой скорой медицинской помощи", - рассказала Зеленина во время брифинга по эпидситуации.
Замминистра добавила, что утяжелению состояния пациентки способствовало и то, что та поздно обратилась за медицинской помощью, а до этого отказывалась от госпитализации.
"К сожалению, имело место быть и позднее обращение пациентки за медицинской помощью, она длительное время лечилась сама, вызов этот был повторным 8 числа (8 ноября - ред.), 5 числа бригада скорой медицинской помощи к пациентке выезжала, она отказалась от госпитализации – это явилось одной из причин утяжеления состояния", - добавила Зеленина.
Она подчеркнула, что несмотря на все это медработники, участвовавшие в оказании медпомощи умершей пациентке и допустившие нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности.
"Также к дисциплинарной ответственности привлечены организаторы здравоохранения, те, которые должны контролировать этот процесс организации оказания медицинской помощи", – подытожила Зеленина.
По данным на пятницу, всего в Кемеровской области
выявлено 19 194 случая заражения коронавирусом, 334 человека скончались. Под медицинским наблюдением находятся 10 233 человека, сняты с наблюдения 151 441 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф