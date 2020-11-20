https://ria.ru/20201120/skoraya-1585455214.html

Минздрав Кузбасса нашел нарушения в работе скорой после смерти пациентки

Минздрав Кузбасса нашел нарушения в работе скорой после смерти пациентки

Минздрав Кузбасса в ходе служебной проверки после смерти пациентки во время приема у врача в Ленинск-Кузнецкой районной больнице выявил нарушения правил приема... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T09:11

2020-11-20T09:11

2020-11-20T09:11

михаил мурашко

кемеровская область

происшествия

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КЕМЕРОВО, 20 ноя - РИА Новости. Минздрав Кузбасса в ходе служебной проверки после смерти пациентки во время приема у врача в Ленинск-Кузнецкой районной больнице выявил нарушения правил приема вызовов фельдшером скорой помощи, сообщила первый замминистра регионального минздрава Елена Зеленина.Информация о смерти женщины в больнице появилась в соцсетях 9 ноября. Отмечалось, что пациентка умерла в очереди на прием к врачу, куда ее доставили родственники, не дождавшись скорой помощи в течение двух дней. Позже местные СМИ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщили, что женщина умерла в кабинете врача в Ленинск-Кузнецкой райбольнице, когда ее в тяжелом состоянии приняли без очереди. Региональный минздрав по данному случаю начал служебное расследование, свою проверку по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко начал и Росздрав.Замминистра добавила, что утяжелению состояния пациентки способствовало и то, что та поздно обратилась за медицинской помощью, а до этого отказывалась от госпитализации."К сожалению, имело место быть и позднее обращение пациентки за медицинской помощью, она длительное время лечилась сама, вызов этот был повторным 8 числа (8 ноября - ред.), 5 числа бригада скорой медицинской помощи к пациентке выезжала, она отказалась от госпитализации – это явилось одной из причин утяжеления состояния", - добавила Зеленина.Она подчеркнула, что несмотря на все это медработники, участвовавшие в оказании медпомощи умершей пациентке и допустившие нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности.По данным на пятницу, всего в Кемеровской области выявлено 19 194 случая заражения коронавирусом, 334 человека скончались. Под медицинским наблюдением находятся 10 233 человека, сняты с наблюдения 151 441 человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20200819/1575978486.html

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кемеровская область

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михаил мурашко, кемеровская область, происшествия