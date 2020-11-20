Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201120/skoraya-1585455214.html
Минздрав Кузбасса нашел нарушения в работе скорой после смерти пациентки
Минздрав Кузбасса нашел нарушения в работе скорой после смерти пациентки
Минздрав Кузбасса в ходе служебной проверки после смерти пациентки во время приема у врача в Ленинск-Кузнецкой районной больнице выявил нарушения правил приема... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T09:11
2020-11-20T09:11
михаил мурашко
кемеровская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581737104_0:213:2906:1848_1400x0_80_0_0_4bde815278f140154bad90d96c5bf18a.jpg
КЕМЕРОВО, 20 ноя - РИА Новости. Минздрав Кузбасса в ходе служебной проверки после смерти пациентки во время приема у врача в Ленинск-Кузнецкой районной больнице выявил нарушения правил приема вызовов фельдшером скорой помощи, сообщила первый замминистра регионального минздрава Елена Зеленина.Информация о смерти женщины в больнице появилась в соцсетях 9 ноября. Отмечалось, что пациентка умерла в очереди на прием к врачу, куда ее доставили родственники, не дождавшись скорой помощи в течение двух дней. Позже местные СМИ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщили, что женщина умерла в кабинете врача в Ленинск-Кузнецкой райбольнице, когда ее в тяжелом состоянии приняли без очереди. Региональный минздрав по данному случаю начал служебное расследование, свою проверку по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко начал и Росздрав.Замминистра добавила, что утяжелению состояния пациентки способствовало и то, что та поздно обратилась за медицинской помощью, а до этого отказывалась от госпитализации."К сожалению, имело место быть и позднее обращение пациентки за медицинской помощью, она длительное время лечилась сама, вызов этот был повторным 8 числа (8 ноября - ред.), 5 числа бригада скорой медицинской помощи к пациентке выезжала, она отказалась от госпитализации – это явилось одной из причин утяжеления состояния", - добавила Зеленина.Она подчеркнула, что несмотря на все это медработники, участвовавшие в оказании медпомощи умершей пациентке и допустившие нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности.По данным на пятницу, всего в Кемеровской области выявлено 19 194 случая заражения коронавирусом, 334 человека скончались. Под медицинским наблюдением находятся 10 233 человека, сняты с наблюдения 151 441 человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20200819/1575978486.html
https://ria.ru/20201119/koronavirus-1585275601.html
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581737104_260:111:2701:1942_1400x0_80_0_0_558096c0b00c221e42f98b1ceaa97e2a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил мурашко, кемеровская область, происшествия

Минздрав Кузбасса нашел нарушения в работе скорой после смерти пациентки

09:11 20.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинские работники на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани
Медицинские работники на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 20 ноя - РИА Новости. Минздрав Кузбасса в ходе служебной проверки после смерти пациентки во время приема у врача в Ленинск-Кузнецкой районной больнице выявил нарушения правил приема вызовов фельдшером скорой помощи, сообщила первый замминистра регионального минздрава Елена Зеленина.
Информация о смерти женщины в больнице появилась в соцсетях 9 ноября. Отмечалось, что пациентка умерла в очереди на прием к врачу, куда ее доставили родственники, не дождавшись скорой помощи в течение двух дней. Позже местные СМИ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщили, что женщина умерла в кабинете врача в Ленинск-Кузнецкой райбольнице, когда ее в тяжелом состоянии приняли без очереди. Региональный минздрав по данному случаю начал служебное расследование, свою проверку по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко начал и Росздрав.
"Мы закончили служебную проверку, выявлено <…> нарушение правил приема вызовов фельдшером по приему вызовов отделения скорой медицинской помощи Центра охраны здоровья шахтеров. Вызов она (фельдшер - ред.) выслушала, <…> но, к сожалению, не передала в нарушение должностной инструкции на обслуживание, дала рекомендации по дальнейшему ведению или лечению, и вызов не был передан на станцию скорой помощи, на обслуживание бригадой скорой медицинской помощи", - рассказала Зеленина во время брифинга по эпидситуации.
Замминистра добавила, что утяжелению состояния пациентки способствовало и то, что та поздно обратилась за медицинской помощью, а до этого отказывалась от госпитализации.
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове - РИА Новости, 1920, 19.08.2020
19 августа, 12:50
В Курске умерла пациентка, которую по ошибке отправили в морг
"К сожалению, имело место быть и позднее обращение пациентки за медицинской помощью, она длительное время лечилась сама, вызов этот был повторным 8 числа (8 ноября - ред.), 5 числа бригада скорой медицинской помощи к пациентке выезжала, она отказалась от госпитализации – это явилось одной из причин утяжеления состояния", - добавила Зеленина.
Она подчеркнула, что несмотря на все это медработники, участвовавшие в оказании медпомощи умершей пациентке и допустившие нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности.
"Также к дисциплинарной ответственности привлечены организаторы здравоохранения, те, которые должны контролировать этот процесс организации оказания медицинской помощи", – подытожила Зеленина.
По данным на пятницу, всего в Кемеровской области выявлено 19 194 случая заражения коронавирусом, 334 человека скончались. Под медицинским наблюдением находятся 10 233 человека, сняты с наблюдения 151 441 человек.
Вентиль системы подачи кислорода к кровати пациента в палате больницы - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
Вчера, 02:26Распространение нового коронавируса
Пациент с COVID-19 умер, отдав свой лимит кислорода сыну
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Михаил МурашкоКемеровская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:33Вильфанд рассказал, сколько снега выпадет в Подмосковье
18:31Белорусская оппозиция опровергла сообщение о создании новой структуры
18:22МИД Германии призвал Лукашенко уважать народ Белоруссии
18:19МЧС передало Азербайджану список пропавших во время конфликта в Карабахе
18:19В АТЭС призвали отказаться от торговых мер вне рамок ВТО из-за COVID-19
18:07Директор ВОЗ рассказал о ситуации с коронавирусом в мире
18:04Источник сообщил о создании партии двоюродным племянником Путина
17:59Азербайджан направил России ходатайство по делу журналиста Семена Пегова
17:55Взрыв автомобиля милиционера в Гродно признали терактом
17:54Трамп в закрытом режиме выступил на виртуальном саммите АТЭС
17:51Правнуки подарили открытку королевской чете на 73-ю годовщину свадьбы
17:50Захвативший заложников в Тбилиси выдвинул требования
17:46МЧС планирует увеличить группировку в Карабахе
17:43Московскую клинику закрыли из-за сокрытия данных о пациентах с COVID-19
17:42Казахстан выйдет из договора с Россией о взаимодействии при пусках ракет
17:42В Курске задержали грабивших женщин отца и сына
17:31Главу Кипрской церкви перестали поминать в РПЦ из-за признания лидера ПЦУ
17:31РЖД дали врачам, борющимся с COVID-19, скидки на билет в купе
17:27В Армении задержали 85 участников акций протеста
17:27Германия рассчитывает на прогресс по ДСНВ при президентстве Байдена
Лента новостейМолния