https://ria.ru/20201120/skazki-1585470122.html

В Карачаево-Черкесии выпустят сборник сказок народов республики

В Карачаево-Черкесии выпустят сборник сказок народов республики

В Карачаево-Черкесии в этом году выпустят детскую книгу "Сказки народов Карачаево-Черкесии", сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T10:56

2020-11-20T10:56

2020-11-20T10:56

карачаево-черкесская республика

книги

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ЧЕКРЕССК, 20 ноя – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии в этом году выпустят детскую книгу "Сказки народов Карачаево-Черкесии", сообщает пресс-служба главы республики.В сборник войдут произведения на карачаевском, ногайском, черкесском, русском и абазинском языках. В пресс-службе отметили, что впервые в одном издании будут собраны сказки всех пяти субъектообразующих народов республики на родных языках и осуществлен перевод каждой из них на русский язык.Выпуск книги объемом около 500 страниц организован региональным министерством КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати.В создании книги участвовали руководители общественных организаций и научного сообщества республики. В качестве источника использовались научные и научно-популярные материалы.Книга "Сказки народов Карачаево-Черкесии" выйдет тиражом одна тысяча экземпляров. Издание будет передано общественным организациям республики, в школы и библиотеки региона.

https://ria.ru/20201116/shkoly-1584818629.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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