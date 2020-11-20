https://ria.ru/20201120/skazki-1585470122.html
В Карачаево-Черкесии выпустят сборник сказок народов республики
В Карачаево-Черкесии выпустят сборник сказок народов республики
В Карачаево-Черкесии в этом году выпустят детскую книгу "Сказки народов Карачаево-Черкесии", сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T10:56
2020-11-20T10:56
2020-11-20T10:56
карачаево-черкесская республика
книги
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ЧЕКРЕССК, 20 ноя – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии в этом году выпустят детскую книгу "Сказки народов Карачаево-Черкесии", сообщает пресс-служба главы республики.В сборник войдут произведения на карачаевском, ногайском, черкесском, русском и абазинском языках. В пресс-службе отметили, что впервые в одном издании будут собраны сказки всех пяти субъектообразующих народов республики на родных языках и осуществлен перевод каждой из них на русский язык.Выпуск книги объемом около 500 страниц организован региональным министерством КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати.В создании книги участвовали руководители общественных организаций и научного сообщества республики. В качестве источника использовались научные и научно-популярные материалы.Книга "Сказки народов Карачаево-Черкесии" выйдет тиражом одна тысяча экземпляров. Издание будет передано общественным организациям республики, в школы и библиотеки региона.
https://ria.ru/20201116/shkoly-1584818629.html
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книги
ЧЕКРЕССК, 20 ноя – РИА Новости
. В Карачаево-Черкесии
в этом году выпустят детскую книгу "Сказки народов Карачаево-Черкесии", сообщает пресс-служба главы республики.
В сборник войдут произведения на карачаевском, ногайском, черкесском, русском и абазинском языках.
В пресс-службе отметили, что впервые в одном издании будут собраны сказки всех пяти субъектообразующих народов республики на родных языках и осуществлен перевод каждой из них на русский язык.
Выпуск книги объемом около 500 страниц организован региональным министерством КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати.
В создании книги участвовали руководители общественных организаций и научного сообщества республики. В качестве источника использовались научные и научно-популярные материалы.
Книга "Сказки народов Карачаево-Черкесии" выйдет тиражом одна тысяча экземпляров. Издание будет передано общественным организациям республики, в школы и библиотеки региона.