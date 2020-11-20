https://ria.ru/20201120/sistema-1585558332.html

В калужских лесах установили систему видеонаблюдения за пожарами

В калужских лесах установили систему видеонаблюдения за пожарами

Специалисты установили 48 систем видеонаблюдения для охраны лесов от пожаров в Калужской области, средства были выделены из бюджета региона, сообщило областное... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T16:55

2020-11-20T16:55

2020-11-20T16:55

калужская область

калужская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155531/67/1555316728_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_bc413fb8410798cf509c492e7425a653.jpg

КАЛУГА, 20 ноя – РИА Новости. Специалисты установили 48 систем видеонаблюдения для охраны лесов от пожаров в Калужской области, средства были выделены из бюджета региона, сообщило областное правительство."Теперь в регионе 48 специализированных видеокамер для охраны лесов от пожаров и недопущения связанных с ними чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.Современные системы видеонаблюдения установлены на вышках операторов сотовой связи. Дополнительные средства на борьбу с лесными пожарами были выделены из областного бюджета по инициативе губернатора региона Владислава Шапши."Установки позволяют фиксировать очаги возгорания и задымления и обеспечивают визуальный осмотр прилегающих территорий радиусом обзора 360 градусов и дальностью не менее 20 километров", - информирует областное правительство.Ранее сообщалось, что также в этом году министерство природных ресурсов и экологии Калужской области закупило беспилотные летательные аппараты для наблюдения за лесами в пожароопасный период. Дроны приступят к патрулированию в 2021 году во время пожароопасного сезона.

https://ria.ru/20201111/turizm-1584168659.html

https://ria.ru/20201109/gospital-1583793194.html

калужская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

калужская область, общество