https://ria.ru/20201120/sistema-1585558332.html
В калужских лесах установили систему видеонаблюдения за пожарами
В калужских лесах установили систему видеонаблюдения за пожарами
Специалисты установили 48 систем видеонаблюдения для охраны лесов от пожаров в Калужской области, средства были выделены из бюджета региона, сообщило областное... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T16:55
2020-11-20T16:55
2020-11-20T16:55
калужская область
калужская область
общество
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КАЛУГА, 20 ноя – РИА Новости. Специалисты установили 48 систем видеонаблюдения для охраны лесов от пожаров в Калужской области, средства были выделены из бюджета региона, сообщило областное правительство."Теперь в регионе 48 специализированных видеокамер для охраны лесов от пожаров и недопущения связанных с ними чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.Современные системы видеонаблюдения установлены на вышках операторов сотовой связи. Дополнительные средства на борьбу с лесными пожарами были выделены из областного бюджета по инициативе губернатора региона Владислава Шапши."Установки позволяют фиксировать очаги возгорания и задымления и обеспечивают визуальный осмотр прилегающих территорий радиусом обзора 360 градусов и дальностью не менее 20 километров", - информирует областное правительство.Ранее сообщалось, что также в этом году министерство природных ресурсов и экологии Калужской области закупило беспилотные летательные аппараты для наблюдения за лесами в пожароопасный период. Дроны приступят к патрулированию в 2021 году во время пожароопасного сезона.
https://ria.ru/20201111/turizm-1584168659.html
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калужская область, общество
КАЛУГА, 20 ноя – РИА Новости.
Специалисты установили 48 систем видеонаблюдения для охраны лесов от пожаров в Калужской области
, средства были выделены из бюджета региона, сообщило областное правительство.
"Теперь в регионе 48 специализированных видеокамер для охраны лесов от пожаров и недопущения связанных с ними чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.
Современные системы видеонаблюдения установлены на вышках операторов сотовой связи. Дополнительные средства на борьбу с лесными пожарами были выделены из областного бюджета по инициативе губернатора региона Владислава Шапши.
"Установки позволяют фиксировать очаги возгорания и задымления и обеспечивают визуальный осмотр прилегающих территорий радиусом обзора 360 градусов и дальностью не менее 20 километров", - информирует областное правительство.
Ранее сообщалось, что также в этом году министерство природных ресурсов и экологии Калужской области закупило беспилотные летательные аппараты для наблюдения за лесами в пожароопасный период. Дроны приступят к патрулированию в 2021 году во время пожароопасного сезона.