https://ria.ru/20201120/simvolika-1585540633.html

Лукашенко пообещал убрать протестную символику из белорусского общества

Лукашенко пообещал убрать протестную символику из белорусского общества

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти "красиво" уберут протестную бело-красно-белую символику из белорусского общества. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T15:39

2020-11-20T15:39

2020-11-20T15:39

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

ссср

в мире

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МИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти "красиво" уберут протестную бело-красно-белую символику из белорусского общества."Мы уберем эту фашистскую символику из нашего общества, сделаем это красиво. И прежде всего разъясняя, что этого нельзя делать. Наша страна больше всех потерпела от войны", - заявил Лукашенко, имея в виду, что бело-красно-белую символику в годы Великой Отечественной войны использовали коллаборационисты. Слова президента приводит Sputnik Беларусь."Я же не хожу под фашистскими БЧБ-флагами (бело-красно-белыми флагами – ред.). И открыто говорю, что это фашистская символика. Когда у нас были БЧБ-флаги (в качестве госфлага в первые годы независимости после распада СССР – ред.), которые националисты продавили... Я категорически возражал. Я стал президентом и мгновенно внес вам на референдум: решите, вот - одна символика, вот - вторая. Подавляющее большинство поддержало нынешнюю государственную символику. Какие ко мне вопросы?" – продолжил Лукашенко.По его словам, власти Белоруссии будут рассказывать обществу об истории оппозиционной символики."Мы разберемся. Но людям надо говорить, объяснять, рассказывать, чтобы они понимали, что имеем, а что будем иметь", - подчеркнул глава государства.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Власти заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц городов во дворы.

https://ria.ru/20200828/lukashenko-1576430090.html

https://ria.ru/20200902/braziliya-1576624375.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, ссср, в мире