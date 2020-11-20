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В Госдуме хотят штрафовать за превышение скорости на один километр в час
В Госдуме хотят штрафовать за превышение скорости на один километр в час
Водителей следует штрафовать за превышение скорости даже на один километр в час — с такой инициативой выступил член комитета Госдумы по транспорту и... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T14:34
2020-11-20T15:59
кодекс об административных правонарушениях (коап)
авто
андрей исаев
министерство юстиции рф (минюст россии)
госдума рф
единая россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Водителей следует штрафовать за превышение скорости даже на один километр в час — с такой инициативой выступил член комитета Госдумы по транспорту и строительству единоросс Александр Васильев. Во фракции его предложение поддержки не получило.В беседе с Агентством городских новостей "Москва" Васильев отметил важность поимки лихачей за рулем для повышения культуры в обществе.По его словам, именно превышение скорости чаще всего становится причиной ДТП. Отмена порога в 20 километров в час "полностью изменит ситуацию с безопасностью на дорогах", уверен Васильев.По мнению парламентария, нужно называть злостными нарушителями тех, кто ежедневно позволяет себе нарушать режим скорости на дорогах, а не тех, кто забыл или просто не оплатил штраф."Нужно еще раз до людей донести, что нарушать правила дорожного движения нельзя. Это приводит к смерти", — подытожил он.Не находит поддержкиВо фракции "Единая Россия" идею Васильева не разделяют. Как отметил первый зампред фракции Андрей Исаев, это личная инициатива депутата.Автоэксперт Петр Баканов также раскритиковал идею Васильева. Если пойти на такой шаг при нынешнем состоянии дорожной сети, то, полагает он, "мы получим шквал жалоб от недовольных автомобилистов по всей стране абсолютно". Учитывая повсеместную установку камер контроля скорости, это просто вызовет дикое недовольство в обществе, потому у нас и так сейчас есть проблема неадекватного ограничения скорости", — отметил эксперт в беседе с телеканалом "Звезда".Нештрафуемый порог, по мнению эксперта, позволяет водителям ездить с комфортной для конкретной дороги скоростью. Кроме того, для некоторых улиц такой порог необходим, чтобы избежать пробок или заторов.Штрафы останутся прежнимиСейчас в России водителей не штрафуют, если они превысили скорость не более чем на 20 километров в час. Тем не менее в МВД регулярно поступают предложения о снижении этого порога.В ведомстве не раз заявляли, что эту идею не поддерживают. В частности, об этом неоднократно говорил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.Так, он отмечал, что гораздо большую роль в обеспечении безопасности на дорогах играет их обустройство: наличие разделительных барьеров, освещение, ровное покрытие."И мало того, на отдельных участках трассы надо все-таки выходить на повышение скоростного режима, потому что уровень безопасности современного автотранспорта свидетельствует о том, что этот порог нужно поднимать", — заявлял Колокольцев.Кроме того, выдвигались идеи увеличить сами штрафы за превышение скорости. В частности, с такой инициативой выступали в Минюсте при обсуждении нового Кодекса об административных правонарушениях. Ведомство предлагало поднять в несколько раз: за превышение скорости от 20 до 40 километров в час штрафовать на три тысячи рублей (вместо нынешних пятисот), от 40 до 60 километров в час — на четыре тысячи (сейчас — полторы тысячи) и так далее.Это предложение вызвало шквал критики, после чего Минюст решил убрать увеличенные штрафы из проекта КоАП.
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кодекс об административных правонарушениях (коап), авто, андрей исаев, министерство юстиции рф (минюст россии), госдума рф, единая россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество

В Госдуме хотят штрафовать за превышение скорости на один километр в час

14:34 20.11.2020 (обновлено: 15:59 20.11.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРабота сотрудников ГИБДД
Работа сотрудников ГИБДД - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Водителей следует штрафовать за превышение скорости даже на один километр в час — с такой инициативой выступил член комитета Госдумы по транспорту и строительству единоросс Александр Васильев. Во фракции его предложение поддержки не получило.
В беседе с Агентством городских новостей "Москва" Васильев отметил важность поимки лихачей за рулем для повышения культуры в обществе.
"Любой человек, который нарушает правила дорожного движения со скоростью на один километр в час, уже является нарушителем ПДД. Ему выдавали права для того, чтобы он ездил по правилам. Если бы он это сделал при сотруднике ГИБДД, то никогда бы не получил права", — пояснил депутат.
По его словам, именно превышение скорости чаще всего становится причиной ДТП. Отмена порога в 20 километров в час "полностью изменит ситуацию с безопасностью на дорогах", уверен Васильев.
По мнению парламентария, нужно называть злостными нарушителями тех, кто ежедневно позволяет себе нарушать режим скорости на дорогах, а не тех, кто забыл или просто не оплатил штраф.
"Нужно еще раз до людей донести, что нарушать правила дорожного движения нельзя. Это приводит к смерти", — подытожил он.
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Не находит поддержки

Во фракции "Единая Россия" идею Васильева не разделяют. Как отметил первый зампред фракции Андрей Исаев, это личная инициатива депутата.
"Эта тема не обсуждалась ни в партии, ни во фракции. Соответственно, никакого подобного законопроекта ни во фракцию, ни в Госдуму не вносилось. Если соответствующая инициатива будет внесена, фракция поддерживать ее не будет", — сказал Исаев РИА Новости.
Автоэксперт Петр Баканов также раскритиковал идею Васильева. Если пойти на такой шаг при нынешнем состоянии дорожной сети, то, полагает он, "мы получим шквал жалоб от недовольных автомобилистов по всей стране абсолютно".
Учитывая повсеместную установку камер контроля скорости, это просто вызовет дикое недовольство в обществе, потому у нас и так сейчас есть проблема неадекватного ограничения скорости", — отметил эксперт в беседе с телеканалом "Звезда".
Нештрафуемый порог, по мнению эксперта, позволяет водителям ездить с комфортной для конкретной дороги скоростью. Кроме того, для некоторых улиц такой порог необходим, чтобы избежать пробок или заторов.
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Штрафы останутся прежними

Сейчас в России водителей не штрафуют, если они превысили скорость не более чем на 20 километров в час. Тем не менее в МВД регулярно поступают предложения о снижении этого порога.
В ведомстве не раз заявляли, что эту идею не поддерживают. В частности, об этом неоднократно говорил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Так, он отмечал, что гораздо большую роль в обеспечении безопасности на дорогах играет их обустройство: наличие разделительных барьеров, освещение, ровное покрытие.
"И мало того, на отдельных участках трассы надо все-таки выходить на повышение скоростного режима, потому что уровень безопасности современного автотранспорта свидетельствует о том, что этот порог нужно поднимать", — заявлял Колокольцев.
Кроме того, выдвигались идеи увеличить сами штрафы за превышение скорости. В частности, с такой инициативой выступали в Минюсте при обсуждении нового Кодекса об административных правонарушениях. Ведомство предлагало поднять в несколько раз: за превышение скорости от 20 до 40 километров в час штрафовать на три тысячи рублей (вместо нынешних пятисот), от 40 до 60 километров в час — на четыре тысячи (сейчас — полторы тысячи) и так далее.
Это предложение вызвало шквал критики, после чего Минюст решил убрать увеличенные штрафы из проекта КоАП.
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