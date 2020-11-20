https://ria.ru/20201120/shnurov-1585552485.html

Шнуров предложил превратить корпоративы в балы-маскарады

Шнуров предложил превратить корпоративы в балы-маскарады

Сопредседатель Партии роста Сергей Шнуров предложил с учетом ограничительных мер по проведению корпоративов превратить их венские балы-маскарады и участвовать в РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T16:28

2020-11-20T16:28

2020-11-20T16:28

культура

партия роста

алексей немерюк

шнур (сергей шнуров)

москва

общество

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Сопредседатель Партии роста Сергей Шнуров предложил с учетом ограничительных мер по проведению корпоративов превратить их венские балы-маскарады и участвовать в них красиво в украшенных масках и бальных перчатках.Ранее руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк сообщил, что новогодние корпоративы в Москве можно будет провести до 23.00 и при условии, что одновременно будет присутствовать не более 50 человек.Также он пошутил, что гости корпоративов волей-неволей будут вынуждены вести себя как английские лорды, собираясь компаниями не больше 50 человек и соблюдая социальную дистанцию."Мне кажется, Москва никогда еще не видела таких аристократичных корпоративов, как в этот Новый год", - подчеркнул Шнуров.

https://ria.ru/20201027/shnurov-1581799760.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

партия роста, алексей немерюк, шнур (сергей шнуров), москва, общество