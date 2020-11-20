Шнуров предложил превратить корпоративы в балы-маскарады
© РИА Новости / Пресс-служба видеосервиса "Окко" / Перейти в фотобанкЛидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров во время записи онлайн-экскурсии "Третьяковка со Шнуром"
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Сопредседатель Партии роста Сергей Шнуров предложил с учетом ограничительных мер по проведению корпоративов превратить их венские балы-маскарады и участвовать в них красиво в украшенных масках и бальных перчатках.
Ранее руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк сообщил, что новогодние корпоративы в Москве можно будет провести до 23.00 и при условии, что одновременно будет присутствовать не более 50 человек.
"Любую самую паршивую ситуацию способна спасти доза здорового креатива. В связи с ограничениями на новогодние корпоративы у меня есть к властям предложение не останавливаться на полдороги и превратить минусы в плюсы. Если гости корпоративов обязаны будут носить маски и перчатки, и снять их можно будет, только находясь за столом, давайте официально переименуем все московские корпоративы в венские балы-маскарады. Перчатки при этом должны быть до локтя, а маски - красиво украшены", - сказал РИА Новости Шнуров.
Также он пошутил, что гости корпоративов волей-неволей будут вынуждены вести себя как английские лорды, собираясь компаниями не больше 50 человек и соблюдая социальную дистанцию.
"Мне кажется, Москва никогда еще не видела таких аристократичных корпоративов, как в этот Новый год", - подчеркнул Шнуров.