Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201120/shnurov-1585552485.html
Шнуров предложил превратить корпоративы в балы-маскарады
Шнуров предложил превратить корпоративы в балы-маскарады
Сопредседатель Партии роста Сергей Шнуров предложил с учетом ограничительных мер по проведению корпоративов превратить их венские балы-маскарады и участвовать в РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T16:28
2020-11-20T16:28
культура
партия роста
алексей немерюк
шнур (сергей шнуров)
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569820032_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_58c5c36b53155f5d1ec659ee743c4ead.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Сопредседатель Партии роста Сергей Шнуров предложил с учетом ограничительных мер по проведению корпоративов превратить их венские балы-маскарады и участвовать в них красиво в украшенных масках и бальных перчатках.Ранее руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк сообщил, что новогодние корпоративы в Москве можно будет провести до 23.00 и при условии, что одновременно будет присутствовать не более 50 человек.Также он пошутил, что гости корпоративов волей-неволей будут вынуждены вести себя как английские лорды, собираясь компаниями не больше 50 человек и соблюдая социальную дистанцию."Мне кажется, Москва никогда еще не видела таких аристократичных корпоративов, как в этот Новый год", - подчеркнул Шнуров.
https://ria.ru/20201027/shnurov-1581799760.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569820032_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_4c03a1da8d26b2451bcda9db905aa6d4.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
партия роста, алексей немерюк, шнур (сергей шнуров), москва, общество

Шнуров предложил превратить корпоративы в балы-маскарады

16:28 20.11.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба видеосервиса "Окко" / Перейти в фотобанкЛидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров во время записи онлайн-экскурсии "Третьяковка со Шнуром"
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров во время записи онлайн-экскурсии Третьяковка со Шнуром - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба видеосервиса "Окко"
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Сопредседатель Партии роста Сергей Шнуров предложил с учетом ограничительных мер по проведению корпоративов превратить их венские балы-маскарады и участвовать в них красиво в украшенных масках и бальных перчатках.
Ранее руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк сообщил, что новогодние корпоративы в Москве можно будет провести до 23.00 и при условии, что одновременно будет присутствовать не более 50 человек.
"Любую самую паршивую ситуацию способна спасти доза здорового креатива. В связи с ограничениями на новогодние корпоративы у меня есть к властям предложение не останавливаться на полдороги и превратить минусы в плюсы. Если гости корпоративов обязаны будут носить маски и перчатки, и снять их можно будет, только находясь за столом, давайте официально переименуем все московские корпоративы в венские балы-маскарады. Перчатки при этом должны быть до локтя, а маски - красиво украшены", - сказал РИА Новости Шнуров.
Также он пошутил, что гости корпоративов волей-неволей будут вынуждены вести себя как английские лорды, собираясь компаниями не больше 50 человек и соблюдая социальную дистанцию.
"Мне кажется, Москва никогда еще не видела таких аристократичных корпоративов, как в этот Новый год", - подчеркнул Шнуров.
Музыкант Сергей Шнуров - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября, 17:31Культура
"Мне лень." Шнуров не намерен участвовать в выборах в Госдуму
 
КультураПартия РостаАлексей НемерюкШнур (Сергей Шнуров)МоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:33Вильфанд рассказал, сколько снега выпадет в Подмосковье
18:31Белорусская оппозиция опровергла сообщение о создании новой структуры
18:22МИД Германии призвал Лукашенко уважать народ Белоруссии
18:19МЧС передало Азербайджану список пропавших во время конфликта в Карабахе
18:19В АТЭС призвали отказаться от торговых мер вне рамок ВТО из-за COVID-19
18:07Директор ВОЗ рассказал о ситуации с коронавирусом в мире
18:04Источник сообщил о создании партии двоюродным племянником Путина
17:59Азербайджан направил России ходатайство по делу журналиста Семена Пегова
17:55Взрыв автомобиля милиционера в Гродно признали терактом
17:54Трамп в закрытом режиме выступил на виртуальном саммите АТЭС
17:51Правнуки подарили открытку королевской чете на 73-ю годовщину свадьбы
17:50Захвативший заложников в Тбилиси выдвинул требования
17:46МЧС планирует увеличить группировку в Карабахе
17:43Московскую клинику закрыли из-за сокрытия данных о пациентах с COVID-19
17:42Казахстан выйдет из договора с Россией о взаимодействии при пусках ракет
17:42В Курске задержали грабивших женщин отца и сына
17:31Главу Кипрской церкви перестали поминать в РПЦ из-за признания лидера ПЦУ
17:31РЖД дали врачам, борющимся с COVID-19, скидки на билет в купе
17:27В Армении задержали 85 участников акций протеста
17:27Германия рассчитывает на прогресс по ДСНВ при президентстве Байдена
Лента новостейМолния