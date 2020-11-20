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Директора архангельской школы, где упала штукатурка, отстранили от работы
Директора архангельской школы, где упала штукатурка, отстранили от работы
Директора школы №22 Архангельска, где днем в пятницу упал с потолка кусок штукатурки на учеников во время урока, временно отстранили от работы, специалисты... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T17:10
2020-11-20T17:10
2020-11-20T17:10
архангельск
происшествия
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МУРМАНСК, 20 ноя – РИА Новости. Директора школы №22 Архангельска, где днем в пятницу упал с потолка кусок штукатурки на учеников во время урока, временно отстранили от работы, специалисты проводят проверку всех обстоятельств, сообщила пресс-служба областного правительства.Отмечается, что здоровью учеников школы, где произошло частичное обрушение подвесного потолка, ничего не угрожает. На месте работали специалисты Следственного управления, полиции, представители администрации и правительства Архангельской области, администрации города."На данный момент ремонтные работы в образовательном учреждении будут продолжены, чтобы не усугубить ситуацию и не допустить дополнительных протечек кровли. Также было решено в кратчайшие сроки провести проверку во всех образовательных учреждениях, где сейчас ведутся ремонты", - добавили в правительстве.Ранее директор школы №22 Ольга Уткина рассказала РИА Новости, что кусок штукатурки упал во время урока на двух десятиклассников, которые были доставлены в медучреждение. По информации руководителя школы, подростки не получили серьезных травм. Она также отметила, что здание школы было построено в 1936-м году, в октябре здесь начался ремонт кровли.
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архангельск, происшествия
МУРМАНСК, 20 ноя – РИА Новости.
Директора школы №22 Архангельска
, где днем в пятницу упал с потолка кусок штукатурки на учеников во время урока, временно отстранили от работы, специалисты проводят проверку всех обстоятельств, сообщила пресс-служба областного правительства.
"Специалисты проверят, как был организован процесс проведения ремонтных работ. Предстоит также разобраться, почему не был приостановлен образовательный процесс на 4 этаже здания, который примыкает к чердаку. Директор школы должна дать пояснение по этому вопросу, на период проведения процессуальной проверки она отстранена от исполнения своих обязанностей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что здоровью учеников школы, где произошло частичное обрушение подвесного потолка, ничего не угрожает. На месте работали специалисты Следственного управления, полиции, представители администрации и правительства Архангельской области, администрации города.
"На данный момент ремонтные работы в образовательном учреждении будут продолжены, чтобы не усугубить ситуацию и не допустить дополнительных протечек кровли. Также было решено в кратчайшие сроки провести проверку во всех образовательных учреждениях, где сейчас ведутся ремонты", - добавили в правительстве.
Ранее директор школы №22 Ольга Уткина рассказала РИА Новости, что кусок штукатурки упал во время урока на двух десятиклассников, которые были доставлены в медучреждение. По информации руководителя школы, подростки не получили серьезных травм. Она также отметила, что здание школы было построено в 1936-м году, в октябре здесь начался ремонт кровли.