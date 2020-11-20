https://ria.ru/20201120/selkhozpostavki-1585534719.html

"РЖД логистика" рассказала о мерах по наращиванию сельхозпоставок в Китай

"РЖД логистика" рассказала о мерах по наращиванию сельхозпоставок в Китай

Руководитель компании "РЖД Логистика" Дмитрий Мурев перечислил необходимые логистические меры для наращивания экспорта в Китай. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T15:13

2020-11-20T15:13

2020-11-20T15:13

россия-китай: главное

ржд логистика

московская область (подмосковье)

китай

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МОСКВА, 20 ноя — Проект "Россия-Китай: Главное". Руководитель компании "РЖД Логистика" Дмитрий Мурев перечислил необходимые логистические меры для наращивания экспорта в Китай.Он отметил, что необходима децентрализация логистических потоков из Московской области в регионы, а также формирование терминальных сетей в регионах, максимально приближенных к территории КНР и производящих агропромышленную продукцию. "К тому же необходимо развитие электронной торговли", — заключил Мурев.

https://ria.ru/20201118/ugol-1585182053.html

московская область (подмосковье)

китай

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ржд логистика, московская область (подмосковье), китай