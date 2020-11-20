https://ria.ru/20201120/selkhozpostavki-1585534719.html
"РЖД логистика" рассказала о мерах по наращиванию сельхозпоставок в Китай
"РЖД логистика" рассказала о мерах по наращиванию сельхозпоставок в Китай
Руководитель компании "РЖД Логистика" Дмитрий Мурев перечислил необходимые логистические меры для наращивания экспорта в Китай. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T15:13
2020-11-20T15:13
2020-11-20T15:13
россия-китай: главное
ржд логистика
московская область (подмосковье)
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585207885_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_9f60e680d2305d5f1f461e18bc303b30.jpg
МОСКВА, 20 ноя — Проект "Россия-Китай: Главное". Руководитель компании "РЖД Логистика" Дмитрий Мурев перечислил необходимые логистические меры для наращивания экспорта в Китай.Он отметил, что необходима децентрализация логистических потоков из Московской области в регионы, а также формирование терминальных сетей в регионах, максимально приближенных к территории КНР и производящих агропромышленную продукцию. "К тому же необходимо развитие электронной торговли", — заключил Мурев.
https://ria.ru/20201118/ugol-1585182053.html
московская область (подмосковье)
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585207885_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_be277a666924e852a44715e0229419fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ржд логистика, московская область (подмосковье), китай