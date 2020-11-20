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Умерла болевшая COVID-19 жена экс-президента Армении Саргсяна
Умерла болевшая COVID-19 жена экс-президента Армении Саргсяна
Супруга экс-президента Армении Сержа Саргсяна Рита Саргсян скончалась в возрасте 58 лет, передает в пятницу Sputnik Армения, ссылаясь на офис бывшего главы... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T16:08
2020-11-20T16:08
2020-11-20T16:15
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ЕРЕВАН, 20 ноя – РИА Новости. Супруга экс-президента Армении Сержа Саргсяна Рита Саргсян скончалась в возрасте 58 лет, передает в пятницу Sputnik Армения, ссылаясь на офис бывшего главы государства.Ранее в офисе бывшего президента сообщили, что "врачам удалось стабилизировать состояние здоровья Риты Саргсян, ухудшившееся из-за коронавируса". При этом отмечалось, что "ее состояние все еще вызывало обеспокоенность".Sputnik Армения со ссылкой на директора ереванского медцентра "Наири" Анатолия Гнуни передавало, что Саргсян перевезли на лечение за рубеж в тяжелом состоянии.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, серж саргсян, армения, в мире